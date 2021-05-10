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У 12 игроков Десны летом заканчиваются контракты

Премьер-лига
(4 голосов)

Клуб может решиться на кардинальное обновление состава

У 12 игроков Десны летом заканчиваются контракты

desna.football

Новина українською

"Десна" по итогам сезона осталась без еврокубков и, вероятно, решится на обновление состава.

В мае-июне заканчиваются контракты у 12 футболистов, заигранных "Десной" в завершившемся сезоне.

Среди них Александр Волков, Андрей Гитченко, Денис Демьяненко, Виталий Ермаков, Максим Имереков, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, Артем Сухоцкий, Йоонас Тамм и Евгений Чепурненко.

Также подходит к концу арендное соглашение Ефима Конопли, права на которого принадлежат "Шахтеру".

Напомним, что "Десна" в заключительном туре чемпионата на выезде крупно проиграла "Мариуполю" (1:4) и заняла 6-е место, оставшись в этом году без еврокубков.

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В статье: Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
10.05.2021 в 18:37
4 человека можно продлить, остальные до свидания.
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