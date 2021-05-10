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У 12 игроков Десны летом заканчиваются контракты
Клуб может решиться на кардинальное обновление состава
desna.football
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В мае-июне заканчиваются контракты у 12 футболистов, заигранных "Десной" в завершившемся сезоне.
Среди них Александр Волков, Андрей Гитченко, Денис Демьяненко, Виталий Ермаков, Максим Имереков, Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, Артем Сухоцкий, Йоонас Тамм и Евгений Чепурненко.
Также подходит к концу арендное соглашение Ефима Конопли, права на которого принадлежат "Шахтеру".
Напомним, что "Десна" в заключительном туре чемпионата на выезде крупно проиграла "Мариуполю" (1:4) и заняла 6-е место, оставшись в этом году без еврокубков.
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