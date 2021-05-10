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Шевчук: Срна мог бы пригласить в роли помощников опытных специалистов
Обсуждается возможность Дарио возглавить Шахтер
ФК Шахтер
Экс-защитник "
"Для меня Дарио - это легенда клуба, его знают во всем мире и я горжусь, что играл с таким футболистом. Это лучший капитан в моей карьере. Он думает не только о себе - он думает о каждом футболисте.
Дарио обладает большой харизмой, он мог бы пригласить в роли помощников опытных специалистов, как это сделал в свое время Шевченко. Думаю, в будущем Дарио может стать тренером, но на данном этапе он находится на своем месте: он лицо клуба, его многие знают. И это очень круто иметь в штабе, в руководстве такого человека", - сказал Шевчук.
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