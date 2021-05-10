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Леоненко: С Реалом матч выиграли посторонние люди, которые в составе Шахтера не играют
Виктор Леоненко - о Луише Каштру
Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко подвел итог работе Луиша Каштру в "
"Если ты обыгрываешь "Реал" и проигрываешь "Агробизнесу", значит где-то что-то неправильно или случайно. Можно и три выиграть случайно.
Вы забываете, кто был героем в игре с "Интером" - это Трубин. Команда не играла вообще. С "Реалом" матч выиграли посторонние люди, которые в составе не играют. Это даже не тренер решил.
Ринат Леонидович взял вину на себя, потому что он солидный", - высказался Виктор Леоненко.
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