Леоненко: С Реалом матч выиграли посторонние люди, которые в составе Шахтера не играют

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко подвел итог работе Луиша Каштру в " Шахтера ".

"Если ты обыгрываешь "Реал" и проигрываешь "Агробизнесу", значит где-то что-то неправильно или случайно. Можно и три выиграть случайно.

Вы забываете, кто был героем в игре с "Интером" - это Трубин. Команда не играла вообще. С "Реалом" матч выиграли посторонние люди, которые в составе не играют. Это даже не тренер решил.

Ринат Леонидович взял вину на себя, потому что он солидный", - высказался Виктор Леоненко.