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Леоненко: С Реалом матч выиграли посторонние люди, которые в составе Шахтера не играют

Премьер-лига
(2 голосов)

Виктор Леоненко - о Луише Каштру

Леоненко: С Реалом матч выиграли посторонние люди, которые в составе Шахтера не играют

Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко подвел итог работе Луиша Каштру в "Шахтера".

"Если ты обыгрываешь "Реал" и проигрываешь "Агробизнесу", значит где-то что-то неправильно или случайно. Можно и три выиграть случайно.

Вы забываете, кто был героем в игре с "Интером" - это Трубин. Команда не играла вообще. С "Реалом" матч выиграли посторонние люди, которые в составе не играют. Это даже не тренер решил.

Ринат Леонидович взял вину на себя, потому что он солидный", - высказался Виктор Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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ВасяКулебяка (Козливка)
10.05.2021 в 18:13
Но хозяина вылизывает хорошо
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+2
0
ВасяКулебяка (Козливка)
10.05.2021 в 18:12
Идиот
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0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
10.05.2021 в 18:12
Не понял я Леоненка про "посторонних людей"... кто понял ? Объясните, пожалуйста...
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.05.2021 в 18:24
может быть это ""Шахтер здесь не причем"" ??? Или Леоненко не опохмелился, голова болит, не понимает что говорит...
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0
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