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Хавбек Олимпика: Каждый, кто занимается футболом с детства мечтает забить голы на таких стадионах
Владислав Хамелюк забил свой дебютный гол в УПЛ
olimpik.com.ua
Полузащитник "Олимпика" Владислав Хамелюк поделился эмоциями от дебютного гола в УПЛ, который он забил в
"Эмоции после матча позитивные. Рад, что удалось забить. Для меня это первый гол в УПЛ. Каждый, кто занимается футболом с детства мечтает забить голы на таких стадионах.
Но куда важнее, что мой гол подарил команде ничью. Было очень важно не проиграть. Мы должны были доказать самим себе, что способны на большее, чем те результаты, которые были у нас во втором круге.
Роман Николаевич Санжар за этот короткий период сумел нас расшевелить и подбодрить. Психологически было, действительно, очень тяжело", - сказал Хамелюк.
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