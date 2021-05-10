Ахметов о трансферах: Пусть делают предложение, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов рассказал о трансферной позиции клуба относительно продажи игроков.

– Ваша цитата: "Шахтеру" нужны денежки".

– Я думаю, они всем нужны. Они нужны и киевскому "Динамо", и другим клубам. Это нормальное явление. Чтобы мы игроков и очень выгодно покупали, и очень дорого и выгодно продавали.

– Готов сейчас клуб продавать дорого?

– Конечно.

– Допустим, вы говорите, Трубин молодец. Завтра предложение. Готов будет клуб рассмотреть?

– Да, пожалуйста. Пусть делают предложение, а мы посмотрим, на какой цифре у нас начнут сдавать нервы. Если мы почувствуем, что цифра, когда мы уже начинаем нервничать, то сразу возьмем самолет и медобслуживание за наш счет. У нас прекрасная молодежь, которая, я уверен, будет радовать и в национальном чемпионате, и на европейской арене. Был раньше Тайсон и был Марлос, сейчас Тете у нас, образно говоря, но и Марлос есть. Есть Тете и Соломон.

– Вы считаете, они растут естественно, медленно? Вы хотели бы, чтобы они росли быстрее?

– Мне кажется, они очень хорошо и быстро растут. Вы вспомните, пожалуйста, когда к нам пришел Виллиан, он два года не играл. Если вспомните, когда пришел Адриано, он тоже несколько лет не играл. Я думаю, и Фернандиньо не сразу заиграл. Но если, допустим, нам нужно будет еще кого-то купить, мы купим. Но мы купим ровно тех игроков, которые нам нужны. Не для того, чтобы показать болельщикам: вы посмотрите, какую работу сделал Ринат. Я же не хочу показать видимость. Купить игроков, как раньше мы купили Бернарда, а он три года на трибуне. В итоге что происходило? Бернард – несчастный, раздевалка – несчастная, и помощи нет.

– И финансовые потери.

– Да, и с финансовой точки зрения плохо. Здесь нужно иметь терпение и ни в коем случае чтобы не было суеты. Суета – это все-таки не родная сестра успеха.