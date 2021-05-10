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Динамо на 2-м месте в рейтинге европейских лиг по игровому времени воспитанников

Премьер-лига
(2 голосов)

60% времени у киевлян отыграли воспитанники клуба

Динамо на 2-м месте в рейтинге европейских лиг по игровому времени воспитанников

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг лучших клубов Европы, воспитанники которых играют в нынешнем сезоне в высших дивизионах европейских чемпионатов.

В рейтинге учитывались футболисты, которые как минимум три сезона провели в родном клубе в возрасте от 15 до 21 года.

На втором месте рейтинга оказалось киевское "Динамо" с показателем в 60,2%. В составе киевлян в нынешнем сезоне сыграли 16 воспитанников.

На первом месте представитель чемпионата Словакии "Жилина" – 61,5%.

Динамо на 2-м месте в рейтинге европейских лиг по игровому времени воспитанников - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
CIES

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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
10.05.2021 в 19:51
Вот в этом направлении Динамо и надо двигаться, но продавать игроков зарубеж и зарабатывать.
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+2
0
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ПетроФ (Луцьк)
10.05.2021 в 19:27
в наступному році серед лідерів будуть кроти. вони ж закупили молодняк з країни мавп, а може не будуть(( адже їм всім буде за 21) . прольот(((
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+3
-3
Djon (Киев)
10.05.2021 в 19:22
Приємна новина
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+3
0


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