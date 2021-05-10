Динамо на 2-м месте в рейтинге европейских лиг по игровому времени воспитанников

Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг лучших клубов Европы, воспитанники которых играют в нынешнем сезоне в высших дивизионах европейских чемпионатов.

В рейтинге учитывались футболисты, которые как минимум три сезона провели в родном клубе в возрасте от 15 до 21 года.

На втором месте рейтинга оказалось киевское " Динамо " с показателем в 60,2%. В составе киевлян в нынешнем сезоне сыграли 16 воспитанников.

На первом месте представитель чемпионата Словакии "Жилина" – 61,5%.