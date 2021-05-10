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Динамо на 2-м месте в рейтинге европейских лиг по игровому времени воспитанников
60% времени у киевлян отыграли воспитанники клуба
фото - Олександр Приходько
Футбольная обсерватория CIES составила рейтинг лучших клубов Европы, воспитанники которых играют в нынешнем сезоне в высших дивизионах европейских чемпионатов.
В рейтинге учитывались футболисты, которые как минимум три сезона провели в родном клубе в возрасте от 15 до 21 года.
На втором месте рейтинга оказалось киевское "
На первом месте представитель чемпионата Словакии "Жилина" – 61,5%.
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