УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть дело по четырем матчам Миная

Четыре поединка " Миная ", в том числе и два матча молодежки (U-21) попали под подозрения комитета этики УАФ, сообщает журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Отмечается, что под подозрение попал не только матч 25-го тура УПЛ против "Шахтера", но и матч 12-го тура против "горняков" в декабре 2020 года, когда "Минай" проиграл 1:5.

Таким образом, УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное производство сразу по 4 матчам за последний год.

Также сообщается, что тренер "Миная" U-21 ранее уже отбывал наказание в Словакии за участие в подобных матчах.