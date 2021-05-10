  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть дело по четырем матчам Миная
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть дело по четырем матчам Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Из них два поединка от молодежки Миная

УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть дело по четырем матчам Миная

Новина українською

Четыре поединка "Миная", в том числе и два матча молодежки (U-21) попали под подозрения комитета этики УАФ, сообщает журналист "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Отмечается, что под подозрение попал не только матч 25-го тура УПЛ против "Шахтера", но и матч 12-го тура против "горняков" в декабре 2020 года, когда "Минай" проиграл 1:5.

Таким образом, УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное производство сразу по 4 матчам за последний год.

Также сообщается, что тренер "Миная" U-21 ранее уже отбывал наказание в Словакии за участие в подобных матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...