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УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть дело по четырем матчам Миная
Из них два поединка от молодежки Миная
Четыре поединка "
Отмечается, что под подозрение попал не только матч 25-го тура УПЛ против "Шахтера", но и матч 12-го тура против "горняков" в декабре 2020 года, когда "Минай" проиграл 1:5.
Таким образом, УАФ обратилась в правоохранительные органы с просьбой открыть уголовное производство сразу по 4 матчам за последний год.
Также сообщается, что тренер "Миная" U-21 ранее уже отбывал наказание в Словакии за участие в подобных матчах.
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