Мариуполь ушел в отпуск

В воскресенье в заключительном матче чемпионата на своем поле " Мариуполь " разгромил "Десну" — 4:1.

После игры азовская команда ушла в отпуск и теперь соберется 15-го июня.

Подготовку к новому сезону мариупольцы начнут на своей учебно-тренировочной базе.

Более детально о планах команды на летнее межсезонье клуб обещает проинформировать позже.

Напомним, что минувший сезон "Мариуполь" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.