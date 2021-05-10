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Мариуполь ушел в отпуск

Премьер-лига
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Отдыхать команда будет до 15 июня

Мариуполь ушел в отпуск

fcmariupol.com

Новина українською

В воскресенье в заключительном матче чемпионата на своем поле "Мариуполь" разгромил "Десну" — 4:1.

После игры азовская команда ушла в отпуск и теперь соберется 15-го июня.

Подготовку к новому сезону мариупольцы начнут на своей учебно-тренировочной базе.

Более детально о планах команды на летнее межсезонье клуб обещает проинформировать позже.

Напомним, что минувший сезон "Мариуполь" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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