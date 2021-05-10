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Мариуполь ушел в отпуск
Отдыхать команда будет до 15 июня
fcmariupol.com
В воскресенье в заключительном матче чемпионата на своем поле "
После игры азовская команда ушла в отпуск и теперь соберется 15-го июня.
Подготовку к новому сезону мариупольцы начнут на своей учебно-тренировочной базе.
Более детально о планах команды на летнее межсезонье клуб обещает проинформировать позже.
Напомним, что минувший сезон "Мариуполь" завершил на 11-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Мариуполь
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