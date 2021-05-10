"Есть большое желание играть в этой команде" - Логинов рассказал о переговорах по новому контракту с Днепром-1

Защитник " Днепра-1 " Сергей Логинов подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Если смотреть, в каком положении оказалась команда после первого круга, то удовлетворение есть. Но на старте сезона была задача бороться совсем за другие места.

Во второй части сезона мы показали хороший результат, это удалось за счет плодотворной и усердной работы на сборах. Много работали в тактическом плане и психологическом.

У меня есть большое желание играть в этой команде. Контракт еще не подписан, но переговоры ведутся. Думаю, в течение ближайших пару дней будет ясность", - сказал Логинов.