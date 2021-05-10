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Сичинава покинул Ингулец и рассматривает предложения других клубов

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард решил сменить обстановку

Сичинава покинул Ингулец и рассматривает предложения других клубов

ФК Ингулец/Автор неизвестный

Новина українською

Форвард "Ингульца" Ника Сичинава сообщил о том, что он покидает клуб из Петрово, с которым у него заканчивается контракт.

"Хочу поменять обстановку. Мой представитель ведет переговоры со многими клубами, не только с "Колосом". Но пока не спешу принимать окончательное решение.

С "Ингульцом" расстался по-хорошему. Разговаривал с Александром Григорьевичем Поворознюком, он сказал, что двери этой команды для меня всегда открыты. Если что, готовы принять", – сказал Сичинава.

Напомним, что Сичинава выступал за "Ингулец" с 2016 года. В текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых отличился 6 голами и 1 голевой передачей.

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В статье: Ингулец (Петрово) Ника Ситчинава
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Источник:
footboom

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
10.05.2021 в 21:10
Лучше в Десну его подписать вместо убогого Дегтярева
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