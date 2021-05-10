Сичинава покинул Ингулец и рассматривает предложения других клубов

Форвард "Ингульца" Ника Сичинава сообщил о том, что он покидает клуб из Петрово, с которым у него заканчивается контракт.

"Хочу поменять обстановку. Мой представитель ведет переговоры со многими клубами, не только с "Колосом". Но пока не спешу принимать окончательное решение. С "Ингульцом" расстался по-хорошему. Разговаривал с Александром Григорьевичем Поворознюком, он сказал, что двери этой команды для меня всегда открыты. Если что, готовы принять", – сказал Сичинава.

Напомним, что Сичинава выступал за "Ингулец" с 2016 года. В текущем сезоне сыграл 22 матча, в которых отличился 6 голами и 1 голевой передачей.