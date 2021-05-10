Динамо интересуется 18-летним центрбеком Палмейраса

Киевское Динамо проявляет интерес к 18-летнему центрбеку "Палмейраса" Ренану, сообщает UOL.

Речь идет о том, чтобы подписать игрока уже этим летом.

По информации источника, "Палмейрас" рассчитывает получить за игрока, который также может сыграть и на левом фланге обороны, 8-10 млн евро (Transfermarkt оценивает в 750 тысяч евро).

Контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до конца 2025 года. За первую команду "Палмейраса" Ренан провел 18 матчей, в которых забил 1 гол.