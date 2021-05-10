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Динамо интересуется 18-летним центрбеком Палмейраса
Бразильский вектор Луческу?
Cesar Greco/Palmeiras
Киевское
Речь идет о том, чтобы подписать игрока уже этим летом.
По информации источника, "Палмейрас" рассчитывает получить за игрока, который также может сыграть и на левом фланге обороны, 8-10 млн евро (Transfermarkt оценивает в 750 тысяч евро).
Контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до конца 2025 года. За первую команду "Палмейраса" Ренан провел 18 матчей, в которых забил 1 гол.
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