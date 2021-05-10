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Динамо интересуется 18-летним центрбеком Палмейраса

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразильский вектор Луческу?

Динамо интересуется 18-летним центрбеком Палмейраса

Cesar Greco/Palmeiras

Новина українською

Киевское Динамо проявляет интерес к 18-летнему центрбеку "Палмейраса" Ренану, сообщает UOL.

Речь идет о том, чтобы подписать игрока уже этим летом.

По информации источника, "Палмейрас" рассчитывает получить за игрока, который также может сыграть и на левом фланге обороны, 8-10 млн евро (Transfermarkt оценивает в 750 тысяч евро).

Контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до конца 2025 года. За первую команду "Палмейраса" Ренан провел 18 матчей, в которых забил 1 гол.

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В статье: Динамо (Киев) Палмейрас (Сан-Паулу)
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Источник:
UOL Esporte

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