Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Соль: С 30 июня я снова игрок Динамо
Испанец возвращается в Киев
Форвард "
— У тебя осталось общения с "Динамо"? В Киеве как-то отмечают твой прогресс, следят?
— Да, коммуникация никуда не делась. Мне звонили люди из "Динамо". Говорят, что довольны тем, как я провожу этот сезон и продолжают наблюдать за мной.
— Несколько раз ты намекал, что хотел бы остаться в "Тенерифе". Какое твое окончательное решение?
— С 30 июня я снова игрок "Динамо" Киев. Посмотрим, что будет дальше.
— Была ли у тебя разговор с Луческу перед трансфером в "Тенерифе"?
— Конечно, мы говорили об этом. Я очень благодарен за его доброту, ведь он позволил мне получить то, чего я хотел. Для меня важным было иметь стабильную практику, выходить на футбольное поле в каждом матче. Я должен поблагодарить Луческу, что имею такой успешный сезон.
Популярное сейчас
- Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Кополовец - о будущем Миная: Президент клуба наелся футболом
- СМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос
- Минай не выйдет на матч 25-го тура с Шахтером
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО