Соль: С 30 июня я снова игрок Динамо

Форвард " Динамо " Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", рассказал о том, что по окончанию сезона он возвращается в киевсккий клуб.

— У тебя осталось общения с "Динамо"? В Киеве как-то отмечают твой прогресс, следят?

— Да, коммуникация никуда не делась. Мне звонили люди из "Динамо". Говорят, что довольны тем, как я провожу этот сезон и продолжают наблюдать за мной.

— Несколько раз ты намекал, что хотел бы остаться в "Тенерифе". Какое твое окончательное решение?

— С 30 июня я снова игрок "Динамо" Киев. Посмотрим, что будет дальше.

— Была ли у тебя разговор с Луческу перед трансфером в "Тенерифе"?

— Конечно, мы говорили об этом. Я очень благодарен за его доброту, ведь он позволил мне получить то, чего я хотел. Для меня важным было иметь стабильную практику, выходить на футбольное поле в каждом матче. Я должен поблагодарить Луческу, что имею такой успешный сезон.