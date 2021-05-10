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Соль: С 30 июня я снова игрок Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Испанец возвращается в Киев

Соль: С 30 июня я снова игрок Динамо

Новина українською

Форвард "Динамо" Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", рассказал о том, что по окончанию сезона он возвращается в киевсккий клуб.

— У тебя осталось общения с "Динамо"? В Киеве как-то отмечают твой прогресс, следят?

— Да, коммуникация никуда не делась. Мне звонили люди из "Динамо". Говорят, что довольны тем, как я провожу этот сезон и продолжают наблюдать за мной.

— Несколько раз ты намекал, что хотел бы остаться в "Тенерифе". Какое твое окончательное решение?

— С 30 июня я снова игрок "Динамо" Киев. Посмотрим, что будет дальше.

— Была ли у тебя разговор с Луческу перед трансфером в "Тенерифе"?

— Конечно, мы говорили об этом. Я очень благодарен за его доброту, ведь он позволил мне получить то, чего я хотел. Для меня важным было иметь стабильную практику, выходить на футбольное поле в каждом матче. Я должен поблагодарить Луческу, что имею такой успешный сезон.

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В статье: Динамо (Киев) Тенерифе Фран Соль
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.05.2021 в 21:31
В каком ужасе он от этого!
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0
-2
football_soccer (Украина)
10.05.2021 в 21:13
Интересно будет глянуть на кого теперь будут делать ставку. Прошлым летом, наверняка, Суркис навязал Супрягу , как основного, что бы продать, но проект провалился.Тут либо случится чудо, и Суркис наконец-то купит дорогого игрока, либо дадут шанс Солю.Ибо Беседин , конечно молодец , что научился забивать в пустые, но это не серьезно. А Супряга, все, спекся на этом уровне.
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+3
0
kalan-86 (Анкара)
10.05.2021 в 21:07
Фран, годик булочки погрел на солнышке, теперь давай, возвращайся в Динамо и зажигай в ЛЧ! Маэстро тебе поможет в этом!
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
10.05.2021 в 21:07
Ну будет точно не хуже Беседина
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+2
0


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