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Ахметов: Если у Фернандо пойдет игра, он в ближайший год может стоить сто миллионов

Премьер-лига
(2 голосов)

Позиция президента Шахтера по поводу усиления команды

Ахметов: Если у Фернандо пойдет игра, он в ближайший год может стоить сто миллионов

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал о проблемныхпозициях команды и возможном усилении.

– Является ли в некотором роде смена поколений сейчас проблемой?

– У нас, допустим, сломался Мораес. Это тоже большая потеря для клуба. С Тайсоном такая ситуация. Ключевые игроки на сегодняшний день… Коноплянка у нас сломан. Опытные игроки на сегодняшний день не в состоянии были помочь. Это проблема. А то, что, допустим, старики не пускают молодежь… Ну, молодежь, как правило, не любит спрашивать разрешения у стариков.

– "Шахтер" несколько лет не делает покупок на рынке.

– А какие позиции, вы считаете, "Шахтеру" нужно усилить?

– Допустим, на позиции в нападении...

– Ну, на сегодняшний день, когда сломался Мораес, да. Но когда не было Мораеса, был Дентиньо с "Реалом", и мы провели очень качественную игру. Мы выиграли, а Дентиньо показал себя на высочайшем уровне. В то же время есть молодые игроки, есть Фернандо, у которого если пойдет игра, поверьте на слово, он в ближайший год может стоить сто миллионов. У него все для этого есть. Он может стоить один миллион, а может стоить сто – все зависит от него.

– Но вы склоняетесь все-таки к тому, чтобы…

– Я хотел бы, чтобы он стоил двести и чтобы он был в "Шахтере".

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (2)
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xapyga (Запорожье)
10.05.2021 в 23:25
у Ахметова всегда были адекватные вью,но Дентиньо.... Сейчас вообще видно что Шахта нуждается в усиление почти всех позиций,вратарть? Трубин,не убедил,Пятов пора на пенсию.Защита вообще дрова.Нападение то же самое,за счет полузащиты играют
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Очманілий Заєць (Odessa)
10.05.2021 в 22:55
Сто мільйонів? Хіба що білоруських "зайчиків"...
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