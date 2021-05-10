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Ахметов: Если у Фернандо пойдет игра, он в ближайший год может стоить сто миллионов
Позиция президента Шахтера по поводу усиления команды
Президент "
– Является ли в некотором роде смена поколений сейчас проблемой?
– У нас, допустим, сломался Мораес. Это тоже большая потеря для клуба. С Тайсоном такая ситуация. Ключевые игроки на сегодняшний день… Коноплянка у нас сломан. Опытные игроки на сегодняшний день не в состоянии были помочь. Это проблема. А то, что, допустим, старики не пускают молодежь… Ну, молодежь, как правило, не любит спрашивать разрешения у стариков.
– "Шахтер" несколько лет не делает покупок на рынке.
– А какие позиции, вы считаете, "Шахтеру" нужно усилить?
– Допустим, на позиции в нападении...
– Ну, на сегодняшний день, когда сломался Мораес, да. Но когда не было Мораеса, был Дентиньо с "Реалом", и мы провели очень качественную игру. Мы выиграли, а Дентиньо показал себя на высочайшем уровне. В то же время есть молодые игроки, есть Фернандо, у которого если пойдет игра, поверьте на слово, он в ближайший год может стоить сто миллионов. У него все для этого есть. Он может стоить один миллион, а может стоить сто – все зависит от него.
– Но вы склоняетесь все-таки к тому, чтобы…
– Я хотел бы, чтобы он стоил двести и чтобы он был в "Шахтере".
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