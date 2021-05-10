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Скрипник: Сезон удался. Смотрим и готовимся к финалу Кубка

Премьер-лига
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Главный тренер Зари доволен завершившимся сезоном УПЛ

Скрипник: Сезон удался. Смотрим и готовимся к финалу Кубка

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник после матча 26-го тура с Александрией (2:1) подвел итоги сезона.

"Мы "Заря", были третьими. Все были впереди, это были не последние два тура, где проиграли. Все было перед нами, надо было на себя смотреть, что мы и делали. Всех догнали, перегнали, оторвались. Заняли место, которое хотели. Стоим в финале Кубка.

Мне кажется, это даже шаг вперед для нас по сравнению с прошлым сезоном. Уже не так выразительно играли, но у нас были матчи, где владели инициативой, но не хватало характера или бойцовских качеств. В этом сезоне на это тоже обращали внимание. И вот такие матчи, как с "Десной", "Александрией".

Да, были поражения. Не то что обидные, как закономерные. Нас хорошо встряхнули. Были прекрасные матчи, где мы набирали бонусные очки. Имею в виду той же "Шахтер". Сезон удался. Смотрим и готовимся к финалу Кубка", – сказал Скрипник.

Напомним, что финал Кубка Украины, в котором луганчане сыграют с Динамо, состоится 13 мая.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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