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Скрипник: Сезон удался. Смотрим и готовимся к финалу Кубка
Главный тренер Зари доволен завершившимся сезоном УПЛ
zarya-lugansk.com
Главный тренер "
"Мы "Заря", были третьими. Все были впереди, это были не последние два тура, где проиграли. Все было перед нами, надо было на себя смотреть, что мы и делали. Всех догнали, перегнали, оторвались. Заняли место, которое хотели. Стоим в финале Кубка.
Мне кажется, это даже шаг вперед для нас по сравнению с прошлым сезоном. Уже не так выразительно играли, но у нас были матчи, где владели инициативой, но не хватало характера или бойцовских качеств. В этом сезоне на это тоже обращали внимание. И вот такие матчи, как с "Десной", "Александрией".
Да, были поражения. Не то что обидные, как закономерные. Нас хорошо встряхнули. Были прекрасные матчи, где мы набирали бонусные очки. Имею в виду той же "Шахтер". Сезон удался. Смотрим и готовимся к финалу Кубка", – сказал Скрипник.
Напомним, что финал Кубка Украины, в котором луганчане сыграют с Динамо, состоится 13 мая.
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