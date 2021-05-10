Как Зарю награждали бронзовыми медалями. ФОТОрепортаж

В воскресенье " Заря " в 26-м туре УПЛ обыграла "Александрию" (2:1).

Уже после матча команда была награждена бронзовыми медалями за 3-е место в нынешнем сезоне УПЛ.

О том, как это было, смотрите в фоторепортаже.