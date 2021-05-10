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Как Зарю награждали бронзовыми медалями. ФОТОрепортаж

Премьер-лига
(3 голосов)

Заря снова третья

Как Зарю награждали бронзовыми медалями. ФОТОрепортаж

zarya-lugansk.com

Новина українською

В воскресенье "Заря" в 26-м туре УПЛ обыграла "Александрию" (2:1).

Уже после матча команда была награждена бронзовыми медалями за 3-е место в нынешнем сезоне УПЛ.

О том, как это было, смотрите в фоторепортаже.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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