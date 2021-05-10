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Как Зарю награждали бронзовыми медалями. ФОТОрепортаж
Заря снова третья
zarya-lugansk.com
В воскресенье "
Уже после матча команда была награждена бронзовыми медалями за 3-е место в нынешнем сезоне УПЛ.
О том, как это было, смотрите в фоторепортаже.
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Источник:ФК Заря
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