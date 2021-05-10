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Мирон Маркевич: Неприятно поразило огромное отставание Шахтера от Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки в системном кризисе

Мирон Маркевич: Неприятно поразило огромное отставание Шахтера от Динамо

Новина українською

Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о провальном выступлении "Шахтера" в сезоне-2020/2021, в котором донецкий клуб не взял ни одного трофея.

— Мирон Богданович, в начале нынешнего сезона в чемпионской гонке фаворитом для вас был "Шахтер"?

— Да, но среди "горняков" не оказалось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой. Неприятно поразило и огромное отставание "Шахтера" от новоиспеченного чемпиона — "Динамо". Это недопустимо для команды такого уровня. Скорее всего, почивание на лаврах не позволило донетчанам оперативно отреагировать на ускорение киевлян. Это будет им урок на будущее.

— В "Шахтере" быстро нашли виновного – главного тренера Луиша Каштру, с которым не стали продлевать контракт.

— Я бы не стал во всем обвинять только Луиша Каштру, это колективная недоработка. Впрочем, в "Шахтере" предостаточно квалифицированных исполнителей и преемнику португальского специалиста не придется комплектовать команду заново. Это, конечно, весомый козырь. С другой стороны, неизвестно, сколько времени понадобится новому рулевому для адаптации к реалиям украинского футбола. Ведь все идет к тому, что "Шахтер" и дальше будет возглавлять иностранец.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.05.2021 в 23:25
Все працювало на фальшиве "вєлічіє" Шахтьора - від федерації до суддів, від ЗМІ до полчищ "експертів", від "сліпого" по-кротячому жереба до технічних поразок суперників; від маркевичів-леоненків до останнього бота - весь це чадний газ "шахтьоровськіх сєрдєц" труїв футбольну атмосферу в Україні. Але нічого не допомогло, динамівці і з щирими серцями, динамівським креативом і майстерністю, попри все, стали беззаперечними ЧЕМПІОНАМИ!
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