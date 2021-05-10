Мирон Маркевич: Неприятно поразило огромное отставание Шахтера от Динамо

Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о провальном выступлении " Шахтера " в сезоне-2020/2021, в котором донецкий клуб не взял ни одного трофея.

— Мирон Богданович, в начале нынешнего сезона в чемпионской гонке фаворитом для вас был "Шахтер"?

— Да, но среди "горняков" не оказалось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой. Неприятно поразило и огромное отставание "Шахтера" от новоиспеченного чемпиона — "Динамо". Это недопустимо для команды такого уровня. Скорее всего, почивание на лаврах не позволило донетчанам оперативно отреагировать на ускорение киевлян. Это будет им урок на будущее.

— В "Шахтере" быстро нашли виновного – главного тренера Луиша Каштру, с которым не стали продлевать контракт.

— Я бы не стал во всем обвинять только Луиша Каштру, это колективная недоработка. Впрочем, в "Шахтере" предостаточно квалифицированных исполнителей и преемнику португальского специалиста не придется комплектовать команду заново. Это, конечно, весомый козырь. С другой стороны, неизвестно, сколько времени понадобится новому рулевому для адаптации к реалиям украинского футбола. Ведь все идет к тому, что "Шахтер" и дальше будет возглавлять иностранец.