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Мирон Маркевич: Неприятно поразило огромное отставание Шахтера от Динамо
Горняки в системном кризисе
Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о провальном выступлении "
— Мирон Богданович, в начале нынешнего сезона в чемпионской гонке фаворитом для вас был "Шахтер"?
— Да, но среди "горняков" не оказалось лидера, который бы в трудную минуту повел за собой. Неприятно поразило и огромное отставание "Шахтера" от новоиспеченного чемпиона — "Динамо". Это недопустимо для команды такого уровня. Скорее всего, почивание на лаврах не позволило донетчанам оперативно отреагировать на ускорение киевлян. Это будет им урок на будущее.
— В "Шахтере" быстро нашли виновного – главного тренера Луиша Каштру, с которым не стали продлевать контракт.
— Я бы не стал во всем обвинять только Луиша Каштру, это колективная недоработка. Впрочем, в "Шахтере" предостаточно квалифицированных исполнителей и преемнику португальского специалиста не придется комплектовать команду заново. Это, конечно, весомый козырь. С другой стороны, неизвестно, сколько времени понадобится новому рулевому для адаптации к реалиям украинского футбола. Ведь все идет к тому, что "Шахтер" и дальше будет возглавлять иностранец.
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