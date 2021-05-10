Днепр-1 будет вести переговоры по продаже Довбика только после Евро

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик в нынешнее межсезонье может сменить прописку.

К игроку проявляют интерес сразу четыре более именитых клуба и не только из Украины.

Однако, по имеющейся информации, сейчас нападающий сосредоточен исключительно на том, чтобы на майском этапе подготовки произвести впечатление на главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко и доказать, что он достоин выступать в финальной части чемпионата Европы.

Не спешит расставаться с игроком и "Днепр-1", который сообщил потенциальным покупателям нападающего о готовности вести переговоры по трансферу по окончании Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.

Напомним, что Артем Довбик связан контрактом с днепровским клубом до 31 декабря 2023 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах нападающий провел 27 матчей, в которых забил 10 голов.