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Днепр-1 будет вести переговоры по продаже Довбика только после Евро
Интерес к игроку есть, но клуб не спешит продавать форварда
Дніпро-1
Нападающий "Днепра-1"
К игроку проявляют интерес сразу четыре более именитых клуба и не только из Украины.
Однако, по имеющейся информации, сейчас нападающий сосредоточен исключительно на том, чтобы на майском этапе подготовки произвести впечатление на главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко и доказать, что он достоин выступать в финальной части чемпионата Европы.
Не спешит расставаться с игроком и "Днепр-1", который сообщил потенциальным покупателям нападающего о готовности вести переговоры по трансферу по окончании Евро-2020, который пройдет летом 2021 года.
Напомним, что Артем Довбик связан контрактом с днепровским клубом до 31 декабря 2023 года. В нынешнем сезоне во всех турнирах нападающий провел 27 матчей, в которых забил 10 голов.
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