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Бондарь перенес операцию и пропустит пять месяцев
Все-таки, без хирургического вмешательства не обошлось
twitter.com/FCShakhtar
Центральный защитник "
Как сообщает пресс-служба "горняков", срок реабилитации игрока – около 5 месяцев.
Напомним, что защитник получил повреждение в матче 23-го тура с "Александрией". У него был диагностирован разрыв боковой связки левого коленного сустава.
Изначально предполагалось, что хирургическое вмешательство не потребуется, однако, как видим, без операции все-таки не обошлось.
Напомним, что в текущем сезоне воспитанник клуба Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.
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