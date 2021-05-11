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Бондарь перенес операцию и пропустит пять месяцев

Премьер-лига
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Все-таки, без хирургического вмешательства не обошлось

Бондарь перенес операцию и пропустит пять месяцев

twitter.com/FCShakhtar

Новина українською

Центральный защитник "Шахтера" Валерий Бондарь перенес операцию на коленном суставе.

Как сообщает пресс-служба "горняков", срок реабилитации игрока – около 5 месяцев.

Напомним, что защитник получил повреждение в матче 23-го тура с "Александрией". У него был диагностирован разрыв боковой связки левого коленного сустава.

Изначально предполагалось, что хирургическое вмешательство не потребуется, однако, как видим, без операции все-таки не обошлось.

Напомним, что в текущем сезоне воспитанник клуба Бондарь провел 11 матчей в Премьер-лиге, 1 – в Кубке Украины и 6 – в Лиге чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
Твиттер Шахтера

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