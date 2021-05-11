Александрию может принять тренер юношеской команды U-19

" Александрия " продолжает поиски главного тренера команды, так как контракт с Владимиром Шараном, судя по всему, продлен не будет.

Как сообщает журналист "Футбольного форма" Олег Ящук, главным претендентом на должность на данный момент является тренер юношеской команды (U-19) "горожан" Юрий Гура.

Финансовые запросы Дмитрия Михайленка и Висента Гомеса очень большие, руководство не в состоянии их удовлетворить учитывая, что бюджет клуба существенно сократился.

Александр Бабич и Сергей Ковалец тоже в расширенном списке претендентов, но конкретных переговоров с ними не ведется.

На данный момент в приоритете поиск тренера, у которого большой опыт работы с молодежными командами, поэтому Юрий Гура основной претендент на пост главного тренера "Александрии".

44-летний Юрий Гура – главный тренер "Александрии" U-19. Под его руководством в сезоне 2012/13 "УкрАгроКом" стал призером Второй лиги и смог выйти в Первую лигу. В 2014 году был уволен в связи со слиянием "УкрАгроКома" и "Александрии", с тех пор работает тренером в структуре александрийского клуба.