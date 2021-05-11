Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эксперт ТК Футбол: Каштру нужно с аплодисментами провожать из Шахтера
Несмотря на все эти фиаско и поражения
shakhtar.com
Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели подвел итог работе Луиша Каштру в "
"Президент "Шахтера" очень солидно и достойно выглядит, очень правильные вещи сказал и как президент, и как владелец взял вину на себя. Это абсолютно правильно.
И то, что он защищал тренера, который оставил всем незабываемые эмоции. Мне особенно понравился первый тайм в Мадриде, который я запомню на всю жизнь и буду рассказывать своим маленьким детям.
Каштру нужно с аплодисментами провожать из "Шахтера", несмотря на все эти фиаско и поражения", - сказал Метревели.
Популярное сейчас
- Соль: С 30 июня я снова игрок Динамо
- Колос и Ворскла сыграют в Лиге конференций. Что это за турнир? ВИДЕО
- Севидов – о матче Минай - Шахтер: Нужно быть конченным дебилом, чтобы в моей ситуации вляпаться в подобное дерьмо
- "Очень счастлив, что я представлял такой клуб". Луиш Каштру попрощался с Шахтером
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО