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Эксперт ТК Футбол: Каштру нужно с аплодисментами провожать из Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Несмотря на все эти фиаско и поражения

Эксперт ТК Футбол: Каштру нужно с аплодисментами провожать из Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели подвел итог работе Луиша Каштру в "Шахтере".

"Президент "Шахтера" очень солидно и достойно выглядит, очень правильные вещи сказал и как президент, и как владелец взял вину на себя. Это абсолютно правильно.

И то, что он защищал тренера, который оставил всем незабываемые эмоции. Мне особенно понравился первый тайм в Мадриде, который я запомню на всю жизнь и буду рассказывать своим маленьким детям.

Каштру нужно с аплодисментами провожать из "Шахтера", несмотря на все эти фиаско и поражения", - сказал Метревели.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Метревели Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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Nektonomikon (Одесса)
11.05.2021 в 00:47
Нехай кожного року так аплодують та б‘ються за вихід до Ліги Европи…
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.05.2021 в 00:37
Як сказав Барин, так тепер і будуть патякати його служки. Гроші не смердять?!
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