Эксперт ТК Футбол: Каштру нужно с аплодисментами провожать из Шахтера

Эксперт программы "Великий футбол" Михаил Метревели подвел итог работе Луиша Каштру в " Шахтере ".

"Президент "Шахтера" очень солидно и достойно выглядит, очень правильные вещи сказал и как президент, и как владелец взял вину на себя. Это абсолютно правильно.

И то, что он защищал тренера, который оставил всем незабываемые эмоции. Мне особенно понравился первый тайм в Мадриде, который я запомню на всю жизнь и буду рассказывать своим маленьким детям.

Каштру нужно с аплодисментами провожать из "Шахтера", несмотря на все эти фиаско и поражения", - сказал Метревели.