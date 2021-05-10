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СМИ: Шахтер объявит о назначении Де Дзерби на этой неделе
Ждать осталось недолго
О том, что главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби станет следующим наставником "
Об этом назначении говорят, как о почти свершившемся факте, не только в Украине, но и в Италии.
Так, итальянское издание Il Messaggero пишет, что стороны уже фактически согласовали условия контракта, который будет рассчитан на два года, и по которому Де Дзерби будет зарабатывать три млн евро плюс бонусы.
Ожидается, что о переходе Де Дзерби в "Шахтер" будет объявлено уже на текущей неделе. Не исключено, что официальная информация от сторон поступит в ближайшие пару дней.
Напомним, что Лумш Каштру, который работал с "горняками" последние два сезона, уже объявил о своем уходе.
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