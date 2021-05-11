Мостовой: Десна не попала в еврокубки, значит, сезон не удался

Защитник "Десны" Андрей Мостовой подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Десна" не попала в еврокубки и не выполнила задачу, значит, сезон не удался.

Мой контракт с "Десной" заканчивается. Останусь я или уйду в другую команду – этот вопрос еще открыт. Надеюсь решить его в скором времени", - сказал Мостовой.