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Мостовой: Десна не попала в еврокубки, значит, сезон не удался

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник черниговской команды подвел итоги сезона

Мостовой: Десна не попала в еврокубки, значит, сезон не удался

ФК Десна

Новина українською

Защитник "Десны" Андрей Мостовой подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Десна" не попала в еврокубки и не выполнила задачу, значит, сезон не удался.

Мой контракт с "Десной" заканчивается. Останусь я или уйду в другую команду – этот вопрос еще открыт. Надеюсь решить его в скором времени", - сказал Мостовой.

В минувшем сезоне УПЛ 33-летний Мостовой в составе "Десны" провел 20 матчей и забил один мяч.

Напомним, что черниговская команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков. В заключительном туре чемпионата "Десна" на выезде проиграла "Мариуполю" со счетом 1:4.

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В статье: Андрей Мостовой Десна (Чернигов)
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.05.2021 в 07:46
Нічого, зате грошенят у останніх 5 турах підзаробили.
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