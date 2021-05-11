Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мостовой: Десна не попала в еврокубки, значит, сезон не удался
Защитник черниговской команды подвел итоги сезона
ФК Десна
Защитник "Десны" Андрей Мостовой подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.
"Десна" не попала в еврокубки и не выполнила задачу, значит, сезон не удался.
Мой контракт с "Десной" заканчивается. Останусь я или уйду в другую команду – этот вопрос еще открыт. Надеюсь решить его в скором времени", - сказал Мостовой.
В минувшем сезоне УПЛ 33-летний Мостовой в составе "Десны" провел 20 матчей и забил один мяч.
Напомним, что черниговская команда финишировала на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков. В заключительном туре чемпионата "Десна" на выезде проиграла "Мариуполю" со счетом 1:4.
Популярное сейчас
- Ярославский - властям Харькова: Верните футбольную инфраструктуру до того уровня, в котором я оставил
- Ахметов: Если у Фернандо пойдет игра, он в ближайший год может стоить сто миллионов
- Соль: С 30 июня я снова игрок Динамо
- Трансферные перспективы Ингульца и окончательный выбор Де Дзерби. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО