Игрок Ингульца – о будущем: Веду переговоры и с другими клубами

Защитник "Ингульца" Александр Кучеренко подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Я считаю, что для "Ингульца" это хороший результат сезона, ведь клуб является новичком украинской Премьер-лиги. Команда обрела уверенность и опыт, что очень важно. Место в турнирной таблице закономерное, возможно, несколько очков не добрали из-за ошибок арбитров, поэтому могли оказаться немного выше в таблице по итогам сезона.

Я пока веду переговоры и с "Ингульцом", и с другими клубами. У меня есть неделя, чтобы принять решение и дать ответ руководству клуба из Петрово", - сказал Кучеренко.