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Игрок Ингульца – о будущем: Веду переговоры и с другими клубами
Кучеренко рассказал о ситуации со своим контрактом
Защитник "Ингульца" Александр Кучеренко подвел итоги сезона и рассказал о ситуации со своим контрактом.
"Я считаю, что для "Ингульца" это хороший результат сезона, ведь клуб является новичком украинской Премьер-лиги. Команда обрела уверенность и опыт, что очень важно. Место в турнирной таблице закономерное, возможно, несколько очков не добрали из-за ошибок арбитров, поэтому могли оказаться немного выше в таблице по итогам сезона.
Я пока веду переговоры и с "Ингульцом", и с другими клубами. У меня есть неделя, чтобы принять решение и дать ответ руководству клуба из Петрово", - сказал Кучеренко.
В минувшем сезоне УПЛ 29-летний Кучеренко в составе "Ингульца" провел 21 матч.
Напомним, что команда Сергея Лавриненко финишировала на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.
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