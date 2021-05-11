Соль: Наслаждался тренировками Хацкевича, он хороший тренер и очень сильный психолог

Форвард "Динамо" Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", поделился своим видением о кадровой ситуации в киевской команде.

- У тебя в "Динамо" не получилось, но так случалось со многими нападающими, которые переходили в клуб. Последний пример, Супряга. Как думаешь, почему форвардам бело-синих так трудно?

- Я не думаю, что в "Динамо" постоянные проблемы с нападающими. Например, Беседин. Он вернулся и начал сразу забивать. Что касается меня, то я не считаю, что были проблемы в "Динамо". Скажу откровенно, я делал все, что было в моих силах, чтобы играть, но так сложились обстоятельства. Травма плеча, потом пришел новый тренер, и я не был в состоянии показать свои лучшие качества. Когда пришел Мирча Луческу, я был не в лучшем состоянии. Моя уверенность была на довольно низком уровне. Ведь слишком много времени я провел без игровой практики. Я пробовал зарекомендовать себя, изменить ситуацию, но это не сработало.

В "Динамо" большой выбор игроков на мою позицию. Беседин, Супряга, Родригес, Вербич - все они могут сыграть на позиции девятки, причем каждый имеет различные характеристики.

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- В Украине часто критикуют тренеров. Можно сказать, что методы Михайличенко и Хацкевича устаревшие? Или в Испании тоже работают так же?

- У каждого тренера свой подход к делу, и их методики равно дают определенный эффект. Я бы не брал во внимание национальность тренера или чемпионат, где он работает. Вот, например Хацкевич. Честно скажу, что наслаждался его тренировками, занятия были действительно интересными. Считаю, что он хороший тренер и очень сильный психолог. Как команда восстанавливалась, например. Его подход - один из лучших, что я видел в своей карьере", - рассказал Соль.