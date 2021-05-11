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Забарный: С приходом Луческу появилась команда, футболисты начали знать, что им делать на поле
Игрок "Динамо" считает появление румынского специалиста главным событием сезона
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный поделился впечатлениями от сезона 2020/21.
"Что запомнилось в сезоне? Приход Мистера. Построил нашу игру, помог, ему все благодарны. Можно сказать, что появилась команда и футболисты начали знать, что им делать на поле. Для меня лично тоже приход Луческу был ключевым, ведь я дебютировал в этом сезоне.
Он мне дал шанс, я этим воспользовался", - сказал Забарный.
Отметим, что в текущем сезоне 18-летний футболист во всех турнирах за "Динамо" провел 35 матчей, в которых забил 1 гол и сделал результативную передачу.
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