Забарный: С приходом Луческу появилась команда, футболисты начали знать, что им делать на поле

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный поделился впечатлениями от сезона 2020/21.

"Что запомнилось в сезоне? Приход Мистера. Построил нашу игру, помог, ему все благодарны. Можно сказать, что появилась команда и футболисты начали знать, что им делать на поле. Для меня лично тоже приход Луческу был ключевым, ведь я дебютировал в этом сезоне.

Он мне дал шанс, я этим воспользовался", - сказал Забарный.