Символическая сборная 26-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

UA-Футбол называет главных героев последнего тура чемпионата Украины и формирует из них символическую сборную. На этот раз больше всего представителей у "Мариуполя" - трое игроков и тренер, по два футболиста делегировали "Шахтер", "Динамо" и "Ворскла", по одному "Днепр-1" и "Олимпик".

Кравцов - Додо, Чеснаков, Миколенко - Караваев, Тилль, Пихаленок, Стасюк - Тете, Бенито, Сикан

Голкипер

Павел Кравцов ("Мариуполь"). За весь сезон он только раз попадал в заявку на матч первой азовской команды. Оно и не удивительно, ведь у Остапа Маркевича в обойме есть такие сильные голкиперы как Гальчук и Кудрик. Но получив шансы, 21-летний Павел не подвел. После первого удара по воротам (от Безбородько со штрафного) не удержал мяч в руках, но потом собрался и чисто выполнил вратарскую работу. Да, настоящих сейвов у него было немного, но он не заставлял оборону нервничать, что иногда даже важнее для команды. Кравцов сыграл спокойно и надежно, что позволило "Мариуполю" сотворить сенсацию в игре с "Десной".

Оборона

Додо ("Шахтер"). Один из немногих футболистов донецкой команды, к которым нет особых претензий за сезон. Несмотря на отсутствие мотивации, сохранил страсть в последних матчах сезона и стал мотором команды, который обеспечивает быстрый переход из обороны в атаку и дополнительную единицу при наступлении на ворота соперников. В матче с "Ингульцом" несколько раз мог стать автором результативной передачи, но партнерам не хватило точности.

Виталий Миколенко ("Динамо"). Теоретически, "Колос" мог создать много проблем защите "Динамо". Но киевляне не сбавляют обороты, несмотря на досрочно добытое чемпионство. Поэтому Виталий Миколенко больше был сосредоточен на атаке, чем на обороне. И достиг немалых успехов. Во-первых, он отдал передголевой пас, после которого Караваев ассистировал Гармашу. Во-вторых, Виталий оформил разгром, забив классным ударом слета с дальней дистанции.

Владимир Чеснаков ("Ворскла"). Капитан для того и есть, чтобы поддерживать в своих партнерах веру до последнего. А еще держал их в тонусе на протяжении всей игры. Ведь так соблазнительно поверить в собственное превосходство над командой, которая уже вылетела. И в итоге провалиться. Но Чеснаков со своими функциями на поле справился на отлично. И в защите надежно сыграл, и партнерам не позволил расслабиться. Да еще и выдал классную передачу на Степанюка почти через все поле, после чего счет стал равным.

Полузащита

Александр Караваев ("Динамо"). Что и говорить, весной Саша расцвел. Не удивимся, если в финале Кубка именно он будет играть на правом фланге полузащиты, а не Виктор Цыганков. В игре с "Колосом" от него шла самая большая опасность, он постоянно организовывал моменты для партнеров. Классный первый гол в исполнении Гармаша состоялся благодаря его тонкой игре.

Александр Пихаленок ("Днепр-1"). Пожалуй, именно этого игрока не хватило Йовичевичу, чтобы таки вклиниться в борьбу за место в еврокубках. Слишком большое значение имеет его присутствие на поле для команды. В игре с "Рухом" Александр дирижировал действиями своей команды, в частности, именно он бросил в прорыв Марио Чуже, когда тот открыл счет, а еще выводил Ярмолюка на свидание с Бандурой, но тот не смог "закрыть" игру.

Оливье Тилль ("Ворскла"). Именно после удара люксембуржца перед перерывом полтавчане заработали пенальти и забили, как оказалось, решающий гол. Уже после перерыва Оливье существенно помог тушить все наступательные потуги "Миная", "Ворскла" отстояла победу, а с ней и право сыграть в европейском клубном турнире в следующем сезоне.

Петр Стасюк ("Мариуполь"). Один из героев второго тайма матча против "Десны". Петр является номинальным защитником, но выйдя на замену после перерыва, играл как левый хавбек. Именно он выполнил подачу, после которой Сикан вывел "Мариуполь" вперед. Именно Стасюк отдал разрезной пас, после которого Сикан оформил дубль.

Атака

Тете ("Шахтер"). Абсолютно соответствует концепции донецкого клуба о том, что в атаке должны творить бразильцы. Как он после перерыва в игре с "Ингульца" пробросил мяч между ног оппоненту! А его гол ... издевательство над соперником. Тете пробежал половину поля, обошел защитника и вратаря, заставив тех столкнуться и упасть, и забежал с мячом в пустые ворота. Проще говоря, матч "Шахтер" - "Ингулец" - это было шоу Тете.

Бенито ("Олимпик"). После трансфера Шахаба в "Зарю" именно Бенито стал самым заметным игроком донецкой команды. В матче против "Львова" он постоянно оказывался в центре внимания, особенно в первом тайме, когда "Олимпик" владел преимуществом. Именно благодаря действиям нигерийца Хамелюку в итоге удалось забить спасительный для команды Романа Санжара гол.

Даниил Сикан ("Мариуполь"). Кто знает, возможно, это были последние голы Сикана за азовскую команду. Летом он наверняка получит шанс зарекомендовать себя перед новым тренером "Шахтера". И в родную команду он вернется в хорошем настроении, ведь поспособствовал сенсационной победе над "Десной". Сначала оказался в нужном месте в нужное время, затем четко реализовал выход один на один с Евгением Пастом.

Тренер

Остап Маркевич ("Мариуполь"). Трудно сказать, так ли это получилось случайно, или тренер действительно так задумывал. Но азовцы почти дублем выстояли в первом тайме против сверхмотивированной "Десны", а на второй тайм вышли трое основных исполнителей и соперник был разгромлен. Остап Маркевич непосредственно "виноват" в том, что в следующем сезоне в Кубке конференций от Украины сыграет не "Десна", а "Ворскла".