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Бондаренко второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Мариуполе

Премьер-лига
(1 голосов)

За футболиста проголосовало 54% болельщиков

Бондаренко второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Мариуполе

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Мариуполь" на своей официальном сайте объявил имя лучшего игрока команды в апреле.

В голосовании болельщиков в соцсетях победил полузащитник команды Артем Бондаренко, за которого проголосовали 54% респондентов. Для него это второе признание за два последних месяца.

Вторым стал Евгений Гальчук. Замкнул тройку Дмитрий Мишнев.

Отметим, что в апреле Бондаренко сыграл в 3-х матчах, в которых забил три мяча, при этом все три были в ворота "Ингульца".

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В статье: ФК Мариуполь Артем Бондаренко
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Источник:
ФК Мариуполь

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