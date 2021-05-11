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Бондаренко второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Мариуполе
За футболиста проголосовало 54% болельщиков
Фото: ФК Мариуполь
"Мариуполь" на своей официальном сайте объявил имя лучшего игрока команды в апреле.
В голосовании болельщиков в соцсетях победил полузащитник команды Артем Бондаренко, за которого проголосовали 54% респондентов. Для него это второе признание за два последних месяца.
Вторым стал Евгений Гальчук. Замкнул тройку Дмитрий Мишнев.
Отметим, что в апреле Бондаренко сыграл в 3-х матчах, в которых забил три мяча, при этом все три были в ворота "Ингульца".
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Источник:ФК Мариуполь
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