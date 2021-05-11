Бондаренко второй раз подряд признан лучшим игроком месяца в Мариуполе

"Мариуполь" на своей официальном сайте объявил имя лучшего игрока команды в апреле.

В голосовании болельщиков в соцсетях победил полузащитник команды Артем Бондаренко, за которого проголосовали 54% респондентов. Для него это второе признание за два последних месяца.

Вторым стал Евгений Гальчук. Замкнул тройку Дмитрий Мишнев.

Отметим, что в апреле Бондаренко сыграл в 3-х матчах, в которых забил три мяча, при этом все три были в ворота "Ингульца".