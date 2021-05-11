Игрок Мариуполя: Стремимся играть в Премьер-лиге и показывать хороший футбол

Нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан прокомментировал победу над "Десной" (4:1) в 26-м туре УПЛ.

"Мы первый раз играли таким составом, поэтому в первом тайме ничего необычного не было. Мы искали свою игру, раскачивались. Но в конце первого тайма пропустили. В перерыве тренер нам сказал, как надо играть. И у нас получилось. Всегда надо верить в победу. Мы стремимся играть в Премьер-лиге, и показывать хороший футбол. Сегодня ( 9 мая - прим.) мы показали его и добились положительного результата.

Мой второй мяч стал переломным? Нет, я так не считаю. Играть нужно до конца. В футболе можно и за пять минут пропустить пять мячей", - сказал Сикан.