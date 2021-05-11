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Игрок Мариуполя: Стремимся играть в Премьер-лиге и показывать хороший футбол
Даниил Сикан - о победе над "Десной"
Фото: ФК Мариуполь
Нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан прокомментировал победу над "Десной" (4:1) в 26-м туре УПЛ.
"Мы первый раз играли таким составом, поэтому в первом тайме ничего необычного не было. Мы искали свою игру, раскачивались. Но в конце первого тайма пропустили. В перерыве тренер нам сказал, как надо играть. И у нас получилось. Всегда надо верить в победу. Мы стремимся играть в Премьер-лиге, и показывать хороший футбол. Сегодня ( 9 мая - прим.) мы показали его и добились положительного результата.
Мой второй мяч стал переломным? Нет, я так не считаю. Играть нужно до конца. В футболе можно и за пять минут пропустить пять мячей", - сказал Сикан.
20-летний футболист стал автором дубля в ворота "Десны".
Напомним, что по итогам 26-го тура УПЛ Даниил Сикан был признан лучшим игроком.
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