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Игрок Мариуполя: Стремимся играть в Премьер-лиге и показывать хороший футбол

Премьер-лига
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Даниил Сикан - о победе над "Десной"

Игрок Мариуполя: Стремимся играть в Премьер-лиге и показывать хороший футбол

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Даниил Сикан прокомментировал победу над "Десной" (4:1) в 26-м туре УПЛ.

"Мы первый раз играли таким составом, поэтому в первом тайме ничего необычного не было. Мы искали свою игру, раскачивались. Но в конце первого тайма пропустили. В перерыве тренер нам сказал, как надо играть. И у нас получилось. Всегда надо верить в победу. Мы стремимся играть в Премьер-лиге, и показывать хороший футбол. Сегодня ( 9 мая - прим.) мы показали его и добились положительного результата.

Мой второй мяч стал переломным? Нет, я так не считаю. Играть нужно до конца. В футболе можно и за пять минут пропустить пять мячей", - сказал Сикан.

20-летний футболист стал автором дубля в ворота "Десны".

Напомним, что по итогам 26-го тура УПЛ Даниил Сикан был признан лучшим игроком.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Даниил Сикан
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Источник:
ФК Мариуполь

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