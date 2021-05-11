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Игрок Миная стал лидером сезона УПЛ по показателю xG

Премьер-лига
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На втором месте – Владислав Кулач

Игрок Миная стал лидером сезона УПЛ по показателю xG

Фото: ФК Минай

Новина українською

Полузащитник "Миная" Анатолий Нуриев стал лидером сезона УПЛ по числу ожидаемых голов. Об этом пишет Tribuna, ссылаясь на Wyscout.

По xG он набрал 11,03 голов. 24-летний футболист в чемпионате забил 10 мячей, среди них – 6 с пенальти.

На втором месте по ожидаемым голам – Владислав Кулач из "Ворсклы", у него 10,38. Он выиграл гонку бомбардиров УПЛ с 15 голами.

Третья строчка у хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова – 9,71 мяча. 23-летний игрок забил 12 голов в этом сезоне.

Топ-5 игроков УПЛ по ожидаемым голам в сезоне (в скобках реальное число забитых мячей):

  1. Анатолий Нуриев ("Минай") – 11,03 (10)
  2. Владислав Кулач ("Ворскла" ) – 10,38 (15)
  3. Виктор Цыганков ("Динамо") – 9,71 (12)
  4. Филипп Будковский ("Десна") – 8,98 (7)
  5. Шахаб Захеди ("Олимпик"/"Заря") – 8,54 (10)
Читайте такжеСМИ: Лидер Mиная может перейти в Колос
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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач Виктор Цыганков ФК Минай Анатолий Нуриев
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Источник:
Tribuna

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