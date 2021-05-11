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Игрок Миная стал лидером сезона УПЛ по показателю xG
На втором месте – Владислав Кулач
Фото: ФК Минай
Полузащитник "Миная" Анатолий Нуриев стал лидером сезона УПЛ по числу ожидаемых голов. Об этом пишет Tribuna, ссылаясь на Wyscout.
По xG он набрал 11,03 голов. 24-летний футболист в чемпионате забил 10 мячей, среди них – 6 с пенальти.
На втором месте по ожидаемым голам – Владислав Кулач из "Ворсклы", у него 10,38. Он выиграл гонку бомбардиров УПЛ с 15 голами.
Третья строчка у хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова – 9,71 мяча. 23-летний игрок забил 12 голов в этом сезоне.
Топ-5 игроков УПЛ по ожидаемым голам в сезоне (в скобках реальное число забитых мячей):
- Анатолий Нуриев ("Минай") – 11,03 (10)
- Владислав Кулач ("Ворскла" ) – 10,38 (15)
- Виктор Цыганков ("Динамо") – 9,71 (12)
- Филипп Будковский ("Десна") – 8,98 (7)
- Шахаб Захеди ("Олимпик"/"Заря") – 8,54 (10)
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