Игрок Миная стал лидером сезона УПЛ по показателю xG

Полузащитник "Миная" Анатолий Нуриев стал лидером сезона УПЛ по числу ожидаемых голов. Об этом пишет Tribuna, ссылаясь на Wyscout.

По xG он набрал 11,03 голов. 24-летний футболист в чемпионате забил 10 мячей, среди них – 6 с пенальти.

На втором месте по ожидаемым голам – Владислав Кулач из "Ворсклы", у него 10,38. Он выиграл гонку бомбардиров УПЛ с 15 голами.

Третья строчка у хавбека "Динамо" Виктора Цыганкова – 9,71 мяча. 23-летний игрок забил 12 голов в этом сезоне.

Топ-5 игроков УПЛ по ожидаемым голам в сезоне (в скобках реальное число забитых мячей):

Анатолий Нуриев ("Минай") – 11,03 (10) Владислав Кулач ("Ворскла" ) – 10,38 (15) Виктор Цыганков ("Динамо") – 9,71 (12) Филипп Будковский ("Десна") – 8,98 (7) Шахаб Захеди ("Олимпик"/"Заря") – 8,54 (10)