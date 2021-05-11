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Каштру - об уходе из Шахтера: Немного расстроен, но есть и чувство счастья
Португальский специалист проработал с "горняками" два года
Фото: ФК Шахтер Донецк
Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями об уходе из донецкого клуба.
"В прошлых сезонах у "Шахтера" не было так много молодых ребят. Чувствую, что что-то строится. Наш тренерский штаб в чем-то помог этой постройке, и это радует.
Сейчас немного расстроен, но есть и чувство счастья. Потому что в течение двух лет меня окружали хорошие люди", - сказал Каштру.
Напомним, что португальский наставник возглавил донецкий клуб в 2019 году и с тех пор стал чемпионом Украины в сезоне 2019/20.
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