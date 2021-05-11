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Каштру - об уходе из Шахтера: Немного расстроен, но есть и чувство счастья

Премьер-лига
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Португальский специалист проработал с "горняками" два года

Каштру - об уходе из Шахтера: Немного расстроен, но есть и чувство счастья

Фото: ФК Шахтер Донецк

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Уже бывший главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями об уходе из донецкого клуба.

"В прошлых сезонах у "Шахтера" не было так много молодых ребят. Чувствую, что что-то строится. Наш тренерский штаб в чем-то помог этой постройке, и это радует.

Сейчас немного расстроен, но есть и чувство счастья. Потому что в течение двух лет меня окружали хорошие люди", - сказал Каштру.

Напомним, что португальский наставник возглавил донецкий клуб в 2019 году и с тех пор стал чемпионом Украины в сезоне 2019/20.

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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