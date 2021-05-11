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"Войти в историю Динамо и Украины". Луческу - накануне финала Кубка

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевский клуб может завоевать три трофея за сезон

"Войти в историю Динамо и Украины". Луческу - накануне финала Кубка

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящем матче финала Кубка Украины против "Зари".

"Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю "Динамо". А если выигрываешь Суперкубок, Чемпионат и Кубок ты входишь в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду.

Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать", — заявил Луческу.

Напомним, что финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 13 мая. Поединок пройдет в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 19:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
11.05.2021 в 14:47
Лукавить циган. Хто згадає через 10 років футболістів, які цього добились? А от тренера запам"ятають.
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