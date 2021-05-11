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"Войти в историю Динамо и Украины". Луческу - накануне финала Кубка
Киевский клуб может завоевать три трофея за сезон
Фото: ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящем матче финала Кубка Украины против "Зари".
"Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю "Динамо". А если выигрываешь Суперкубок, Чемпионат и Кубок ты входишь в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду.
Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать", — заявил Луческу.
Напомним, что финальный матч Кубка Украины "Динамо" - "Заря" состоится в четверг, 13 мая. Поединок пройдет в Тернополе на городском стадионе им. Романа Шухевича и начнется в 19:00.
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