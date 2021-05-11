"Войти в историю Динамо и Украины". Луческу - накануне финала Кубка

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью Футбол NEWS поделился мыслями о предстоящем матче финала Кубка Украины против "Зари".

"Я ребятам сказал, что если выигрываешь чемпионат, ты входишь в историю "Динамо". А если выигрываешь Суперкубок, Чемпионат и Кубок ты входишь в историю Украины. Будем играть против очень хорошей команды, с отличным тренером, который знает, как готовить команду.

Будет сложно, но мы будем пробовать играть и выигрывать", — заявил Луческу.