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Защитник Матич покинул Минай

Премьер-лига
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Хорватский футболист провел 25 матчей за закарпатскую команду

Защитник Матич покинул Минай

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

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Хорватский защитник Мислав Матич сообщил об уходе из "Миная" после вылета команды из Премьер-лиги.

"Мое будущее? На данный момент не хотел бы его комментировать. Единственное, что могу сказать точно: я покинул "Минай", - заявил Матич.

В минувшем сезоне за "Минай" во всех турнирах 21-летний футболист принял участие в 25-и матчах, в которых получил 6 желтых карточек.

Напомним, что в воскресенье, 9 мая, закарпатская команда провела последний матч в элитном дивизионе, проиграв Ворскле (1:2).

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В статье: ФК Минай Мислав Матич
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Источник:
FootBoom

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