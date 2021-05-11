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Защитник Матич покинул Минай
Хорватский футболист провел 25 матчей за закарпатскую команду
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Хорватский защитник Мислав Матич сообщил об уходе из "Миная" после вылета команды из Премьер-лиги.
"Мое будущее? На данный момент не хотел бы его комментировать. Единственное, что могу сказать точно: я покинул "Минай", - заявил Матич.
В минувшем сезоне за "Минай" во всех турнирах 21-летний футболист принял участие в 25-и матчах, в которых получил 6 желтых карточек.
Напомним, что в воскресенье, 9 мая, закарпатская команда провела последний матч в элитном дивизионе, проиграв Ворскле (1:2).
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