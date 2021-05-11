Защитник Матич покинул Минай

Хорватский защитник Мислав Матич сообщил об уходе из "Миная" после вылета команды из Премьер-лиги.

"Мое будущее? На данный момент не хотел бы его комментировать. Единственное, что могу сказать точно: я покинул "Минай", - заявил Матич.

В минувшем сезоне за "Минай" во всех турнирах 21-летний футболист принял участие в 25-и матчах, в которых получил 6 желтых карточек.

Напомним, что в воскресенье, 9 мая, закарпатская команда провела последний матч в элитном дивизионе, проиграв Ворскле (1:2).