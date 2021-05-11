Заря продлила контракты с двумя лидерами команды

"Заря" продлила контракты с капитаном и защитником Виталием Вернидубом и нападающим Александром Гладким.

Новое контрактное соглашение футболистов с луганским клубом рассчитано на один год. Решение было принято по обоюдному согласию как игроков, так и клуба.

Виталий Вернидуб выступает в клубе в период с 2011 по 2015 года, и с 2018 по сегодняшний день. В составе "луганчан" 33-летний футболист провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал три результативные передачи.

Александр Гладкий присоединился к "Заре" в начале сентября 2020-го года. За луганскую команду форвард сыграл в 30 матчах, в которых забил 9 голов и сделал три ассиста.

Также добавим, что в чемпионате Украины сезона 2020/21 "Заря" завоевала бронзовые медали.