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Днепр-1 отправил форварда в трехмесячную аренду в норвежский Стабек
Алексей Хобленко временно сменил клубную прописку
Форвард "Днепра-1"
В "Стабек" форвард переходит на 3,5 месяца (до 30 августа) на правах аренды с правом выкупа.
Напомним, что Хобленко перешел в "Днепр-1" в сезоне 2019/20. За это время в чемпионате и Кубке Украины он провел 31 матч, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Добавим, что в Норвегии чемпионат стартовал в минувшие выходные. В прошлом сезоне "Стабек" финишировал на 8-м месте.
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Источник:СК Днепр-1
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balamyt (Boston)
11.05.2021 в 17:37
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