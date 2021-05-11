Днепр-1 отправил форварда в трехмесячную аренду в норвежский Стабек

Форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко продолжит карьеру в норвежском клубе "Стабек".

В "Стабек" форвард переходит на 3,5 месяца (до 30 августа) на правах аренды с правом выкупа.

Напомним, что Хобленко перешел в "Днепр-1" в сезоне 2019/20. За это время в чемпионате и Кубке Украины он провел 31 матч, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Добавим, что в Норвегии чемпионат стартовал в минувшие выходные. В прошлом сезоне "Стабек" финишировал на 8-м месте.