Соль: Украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту

Форвард " Динамо " Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", рассказал о молодых игроках киевлян, которым прочат большое будущее.

"Сейчас я делаю такие выводы, что украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту. Я понял это, когда посмотрел на молодых игроков, или даже на юношей. Почти все имеют очень низкий процент жира, хорошую скорость, физически сильные и к тому же не обделены высокими футбольными способностями. В Испании такого нет, вы не увидите.

У молодежи "Динамо" огромный потенциал. Однако есть одно но. Футбол — это не только физика. Нужны опыт, тактическая грамотность, профессионализм и менталитет победителя. Над этими вещами нужно немало работать", - сказал Соль.