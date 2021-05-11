  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Соль: Украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Соль: Украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту

Премьер-лига
(1 голосов)

Но футбол - это не только физика

Соль: Украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Форвард "Динамо" Фран Соль, который играет в аренде в "Тенерифе", рассказал о молодых игроках киевлян, которым прочат большое будущее.

"Сейчас я делаю такие выводы, что украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту. Я понял это, когда посмотрел на молодых игроков, или даже на юношей. Почти все имеют очень низкий процент жира, хорошую скорость, физически сильные и к тому же не обделены высокими футбольными способностями. В Испании такого нет, вы не увидите.

У молодежи "Динамо" огромный потенциал. Однако есть одно но. Футбол — это не только физика. Нужны опыт, тактическая грамотность, профессионализм и менталитет победителя. Над этими вещами нужно немало работать", - сказал Соль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Франсиско Соль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...