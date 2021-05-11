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Соль: Украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту
Но футбол - это не только физика
fcdynamo.kiev.ua
Форвард "
"Сейчас я делаю такие выводы, что украинский народ в целом генетически очень склонен к спорту. Я понял это, когда посмотрел на молодых игроков, или даже на юношей. Почти все имеют очень низкий процент жира, хорошую скорость, физически сильные и к тому же не обделены высокими футбольными способностями. В Испании такого нет, вы не увидите.
У молодежи "Динамо" огромный потенциал. Однако есть одно но. Футбол — это не только физика. Нужны опыт, тактическая грамотность, профессионализм и менталитет победителя. Над этими вещами нужно немало работать", - сказал Соль.
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