В УПЛ рассматривают две даты начала следующего сезона

Нынешний футбольный сезон для команд УПЛ завершится 13 мая матчем финала Кубка Украины, в котором за трофей поспорят киевское "Динамо" и луганская "Заря".

По информации Meta-ratings, дата старта нового чемпионата Украины окончательно еще не утверждена.

Изначально рассматривался вариант календаря с началом нового сезона 25 июля. Однако также не исключено, что новый чемпионат начнется на неделю позже (31 июля или 1 августа). В связи с этим некоторые команды УПЛ еще не утвердили свои планы выхода футболистов из отпуска.

Ожидается, что в новом чемпионате УПЛ стартует 16 команд. В Первой лиги нынешний сезон завершится 12 июня, во Второй лиге - 11 июня.

Добавим, что с 11 июня по 12 июля сборная Украины примет участие в финальной части чемпионата Европы. На групповом этапе украинцы сыграют против сборных Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.