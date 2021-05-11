Де Дзерби уже подписал контракт с Шахтером - СМИ

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким " Шахтером ". Во всяком случае, об этом сообщает Sassuolo News.

По информации издания, контракт будет рассчитан на два года, по которому Де Дзерби будет зарабатывать два с лишним млн евро плюс бонусы.

Пока что неизвестно, поставил ли де Дзерби в известность свой нынешний клуб, однако источник утверждает, что по окончанию сезона, который в Италии заканчивается 23 мая, тренер точно покинет "Сассуоло".

Ранее итальянские СМИ также писали о том, что "Шахтер" может объявить о назначении Де Дзерби на этой неделе

Напомним, что Луиш Каштру, который работал с "горняками" последние два сезона, уже объявил о своем уходе.