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Де Дзерби уже подписал контракт с Шахтером - СМИ
Осталось дождаться официального объявления
TUTTOmercatoWEB
Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким "
По информации издания, контракт будет рассчитан на два года, по которому Де Дзерби будет зарабатывать два с лишним млн евро плюс бонусы.
Пока что неизвестно, поставил ли де Дзерби в известность свой нынешний клуб, однако источник утверждает, что по окончанию сезона, который в Италии заканчивается 23 мая, тренер точно покинет "Сассуоло".
Ранее итальянские СМИ также писали о том, что
Напомним, что Луиш Каштру, который работал с "горняками" последние два сезона, уже объявил о своем уходе.
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