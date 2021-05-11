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Де Дзерби уже подписал контракт с Шахтером - СМИ

Премьер-лига
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Осталось дождаться официального объявления

Де Дзерби уже подписал контракт с Шахтером - СМИ

TUTTOmercatoWEB

Новина українською

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби уже подписал контракт с донецким "Шахтером". Во всяком случае, об этом сообщает Sassuolo News.

По информации издания, контракт будет рассчитан на два года, по которому Де Дзерби будет зарабатывать два с лишним млн евро плюс бонусы.

Пока что неизвестно, поставил ли де Дзерби в известность свой нынешний клуб, однако источник утверждает, что по окончанию сезона, который в Италии заканчивается 23 мая, тренер точно покинет "Сассуоло".

Ранее итальянские СМИ также писали о том, что "Шахтер" может объявить о назначении Де Дзерби на этой неделе

Напомним, что Луиш Каштру, который работал с "горняками" последние два сезона, уже объявил о своем уходе.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Sassuolo News

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