Рух ушел в летний отпуск

После завершения дебютного сезона в УПЛ " Рух " ушел в отпуск.

Отдыхать команда будет чуть больше месяца.

Первый летний сбор команды запланирован на 14 июня. "Руховцы" пройдут традиционный медосмотр, после чего начнут подготовку к новому сезону. Первый этап сборов состоится в академии "Руха".

Напомним, что "Рух" с 28 очками завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.