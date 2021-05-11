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Рух ушел в летний отпуск
Отдыхать команда будет месяц
fcrukh.com
После завершения дебютного сезона в УПЛ "
Отдыхать команда будет чуть больше месяца.
Первый летний сбор команды запланирован на 14 июня. "Руховцы" пройдут традиционный медосмотр, после чего начнут подготовку к новому сезону. Первый этап сборов состоится в академии "Руха".
Напомним, что "Рух" с 28 очками завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ФК Рух
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