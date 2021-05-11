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Рух ушел в летний отпуск

Премьер-лига
(1 голосов)

Отдыхать команда будет месяц

Рух ушел в летний отпуск

fcrukh.com

Новина українською

После завершения дебютного сезона в УПЛ "Рух" ушел в отпуск.

Отдыхать команда будет чуть больше месяца.

Первый летний сбор команды запланирован на 14 июня. "Руховцы" пройдут традиционный медосмотр, после чего начнут подготовку к новому сезону. Первый этап сборов состоится в академии "Руха".

Напомним, что "Рух" с 28 очками завершил сезон на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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