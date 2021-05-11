  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

Также в Киев вернется и Фран Соль

Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21, форвард "Ворсклы" Владислав Кулач в ближайшее время контракт с "Динамо", сообщает "Динамомания".

И игрока летом заканчивается контракт с полтавским клубом, и "Динамо" подпишет форварда на правах свободного агента.

Также отмечается, что вторым форвардом, который летом вольется в состав "Динамо", станет испанец Фран Соль. Аренда 29-летнего Соля в "Тенерифе" подходит к концу, и с 30 июня он вновь возвращается в расположение киевского гранда.

Соответственно, можно ожидать, что такие нападающие как Владислав Супряга и Назарий Русин покинут "Динамо". У первого есть варианты за границей, второй, скорее всего, пополнит ряды "Днепра-1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) Владислав Кулач Франсиско Соль
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
scorpius (Ck)
11.05.2021 в 19:40
Зато теперь в сборную возьмут
Ответить
0
0
avatar
alex69 (Париж)
11.05.2021 в 19:39
после того, как напишите, вы хоть проверяйте текст. двоечник пишет что ли, или в школе не учили
Ответить
0
0
Григорий Листопадов
11.05.2021 в 19:38
А может будет второй Ребров,Сергей тоже выходец из Шахтера.
Ответить
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.05.2021 в 19:36
Жалко парня, мог бы поиграть ещё.
Ответить
+3
0
Григорий Листопадов
11.05.2021 в 19:34
Интересно получается,когда Луческу тренировал Шахтер,Кулач играл там за молодежку(он воспитанник Шахтера) и много забивал.Луческу его в упор не видел,гонял по Мариуполям и другим арендам,а теперь увидел.Это его старая тактика,которая была и в Шахтере,где кто-то заиграл,сразу в Шахтер и многие потом пропадали как игроки.Кулач парень молодец,может прорвется,очень жаль,что не в Шахтере,ах да,там же Дентинья.Луческу,забери и Дентинью в Динамо.
Ответить
+2
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
11.05.2021 в 19:24
Зато Ворсклу ослабили, но Динамо это не поможет)
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
11.05.2021 в 19:28
у него и так контракт истекал
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
11.05.2021 в 19:21
...а вы не сомневайтесь - вы смотрите, если "дед" подберет ключик - наглость на поле, как второе счастье, приятно смотреть как он в обрезку между двух шел на выход, если так и дальше будет, можно только приветствовать...
Ответить
0
-3
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.05.2021 в 19:11
Приблизно таких супертрансферів я і боявся. Соль з оренди, Кулач... даю Суркісу підказку - там в Туреччині ще Кравець є, Морозюк, Рибалка... Дешево та сердито. А ще десь зірка білоруського футболу Корзун. Якраз для ЛЧ.
Ответить
+3
-3
royalstas (Вінниця)
11.05.2021 в 19:02
Рілі? Вау! Важко сказати що це підсилення.... Якщо трансфери будуть такого Бюджетного плану то можна буде лише сподіватись на чудо як в Лч так і в чемпіонаті де Шахтар з новим тренером і трансферним посиленням може змести Киян.......
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
11.05.2021 в 18:57
сколько из полтавы переходило в динамо и ни один не заиграл. Ни Селин. ни Громов. ни Кравченко. ни Костюк.
Ответить
+5
-1
royalstas (Вінниця)
11.05.2021 в 19:03
Ні, Безус....
Ответить
+4
0
Dimka26 (Чернигов)
11.05.2021 в 19:16
как раз он и не заиграл
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2021 в 19:08
Кулач станет первым ! Не ошибается тот, кто ни*ера не делает ! ДИНАМО -- только вперед !!!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
11.05.2021 в 19:20
сомневаюсь. его даже в заре списали.
+4
-1
Григорий Листопадов
11.05.2021 в 19:35
Квашин,Кулач же воспитанник Шахтера,как ты на это не отреагировал.
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
11.05.2021 в 18:51
Может Луческу сможет поставить его на нужные рельсы? Интересно будет посмотреть.
Ответить
+1
-1
ukatan (Харьковская обл.)
11.05.2021 в 18:44
Круто... Конкретно Суркисы "раскошелились".
Ответить
+3
-4
avatar
c99baf (Харьков)
11.05.2021 в 18:41
И чудо-беседина в дд-1...
Ответить
+1
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
11.05.2021 в 18:44
чудо - Бєсєдін забив більше голів за 10 матчів ніж всі хорьки разм взяті за останні 5 років.
Ответить
+4
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
11.05.2021 в 18:53
Невдале порівняння, адже Харків зараз не грає так як раніше.
+2
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
11.05.2021 в 19:10
Понравился борщ ??? В который тебе Беседин нас*ал....
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...