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Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ
Также в Киев вернется и Фран Соль
Фото: dynamomania.com
Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21, форвард "Ворсклы" Владислав Кулач в ближайшее время контракт с "
И игрока летом заканчивается контракт с полтавским клубом, и "Динамо" подпишет форварда на правах свободного агента.
Также отмечается, что вторым форвардом, который летом вольется в состав "Динамо", станет испанец Фран Соль. Аренда 29-летнего Соля в "Тенерифе" подходит к концу, и с 30 июня он вновь возвращается в расположение киевского гранда.
Соответственно, можно ожидать, что такие нападающие как Владислав Супряга и Назарий Русин покинут "Динамо". У первого есть варианты за границей, второй, скорее всего, пополнит ряды "Днепра-1".
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