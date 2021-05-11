Динамо подпишет лучшего бомбардира УПЛ - СМИ

Лучший бомбардир УПЛ сезона 2020/21, форвард "Ворсклы" Владислав Кулач в ближайшее время контракт с " Динамо ", сообщает "Динамомания".

И игрока летом заканчивается контракт с полтавским клубом, и "Динамо" подпишет форварда на правах свободного агента.

Также отмечается, что вторым форвардом, который летом вольется в состав "Динамо", станет испанец Фран Соль. Аренда 29-летнего Соля в "Тенерифе" подходит к концу, и с 30 июня он вновь возвращается в расположение киевского гранда.

Соответственно, можно ожидать, что такие нападающие как Владислав Супряга и Назарий Русин покинут "Динамо". У первого есть варианты за границей, второй, скорее всего, пополнит ряды "Днепра-1".