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Маркевич: Луческу наверняка захочет стать исторической личностью не только в Шахтере, но и в Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Мирча слепил чемпионскую команду из того что было

Маркевич: Луческу наверняка захочет стать исторической личностью не только в Шахтере, но и в Динамо

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о выступлении "Динамо" в сезоне-2020/2021, в котором киевляне стали чемпионами, вышли в группу ЛЧ и сыграют в финале Кубка Украины.

"Динамо", без преувеличения, это — тренерская команда. Без усиления состава Мирча Луческу умело расставил по своим местам находившихся в его распоряжении игроков, заставил их действовать через не могу, не боялся доверять молодежи, которая отблагодарила его уверенными действиями. Все — молодцы.

Принимая во внимание, что динамовцам удалось избежать потерь при болезненном периоде смены поколений и их глубину состава, то перспективы у "бело-синих" вырисовываются радужные.

Говорят, что чемпионское звание завоевать сложно, однако удержаться на вершине - еще тяжелее. Убежден, что это отлично осознает Мирча Луческу, тем более, что он наверняка захочет стать исторической личностью не только в "Шахтере", но и в "Динамо". Хотя, повторяю, чтобы громко заявить о себе и на международной арене "Динамо", нужно усилиться 3-4 игроками серьезного уровня. Готово ли пойти на это в финансовом плане клубное руководство?" - сказал Маркевич.

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В статье: Мирча Луческу Мирон Маркевич Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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prostors (Вольногорск)
11.05.2021 в 21:36
Что то словоблуд разговорился. Занимайся сборными а Динамо без тебя разберется, что им делать.
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vgolovan (полтава)
11.05.2021 в 21:01
кто скажет мне что такое - голова комітету збірних УАФ
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