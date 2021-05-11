Маркевич: Луческу наверняка захочет стать исторической личностью не только в Шахтере, но и в Динамо

Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о выступлении " Динамо " в сезоне-2020/2021, в котором киевляне стали чемпионами, вышли в группу ЛЧ и сыграют в финале Кубка Украины.

"Динамо", без преувеличения, это — тренерская команда. Без усиления состава Мирча Луческу умело расставил по своим местам находившихся в его распоряжении игроков, заставил их действовать через не могу, не боялся доверять молодежи, которая отблагодарила его уверенными действиями. Все — молодцы.

Принимая во внимание, что динамовцам удалось избежать потерь при болезненном периоде смены поколений и их глубину состава, то перспективы у "бело-синих" вырисовываются радужные.

Говорят, что чемпионское звание завоевать сложно, однако удержаться на вершине - еще тяжелее. Убежден, что это отлично осознает Мирча Луческу, тем более, что он наверняка захочет стать исторической личностью не только в "Шахтере", но и в "Динамо". Хотя, повторяю, чтобы громко заявить о себе и на международной арене "Динамо", нужно усилиться 3-4 игроками серьезного уровня. Готово ли пойти на это в финансовом плане клубное руководство?" - сказал Маркевич.