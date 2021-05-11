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Маркевич: Луческу наверняка захочет стать исторической личностью не только в Шахтере, но и в Динамо
Мирча слепил чемпионскую команду из того что было
fcdynamo.kiev.ua
Известный украинский специалист, глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич поделился мнением о выступлении "
"Динамо", без преувеличения, это — тренерская команда. Без усиления состава Мирча Луческу умело расставил по своим местам находившихся в его распоряжении игроков, заставил их действовать через не могу, не боялся доверять молодежи, которая отблагодарила его уверенными действиями. Все — молодцы.
Принимая во внимание, что динамовцам удалось избежать потерь при болезненном периоде смены поколений и их глубину состава, то перспективы у "бело-синих" вырисовываются радужные.
Говорят, что чемпионское звание завоевать сложно, однако удержаться на вершине - еще тяжелее. Убежден, что это отлично осознает Мирча Луческу, тем более, что он наверняка захочет стать исторической личностью не только в "Шахтере", но и в "Динамо". Хотя, повторяю, чтобы громко заявить о себе и на международной арене "Динамо", нужно усилиться 3-4 игроками серьезного уровня. Готово ли пойти на это в финансовом плане клубное руководство?" - сказал Маркевич.
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