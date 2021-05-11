Источник: Суркис предложил Луческу продлить контракт

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер " Динамо " Мирча Луческу не собирается покидать команду.

У тренера еще год контракта с киевским клубом, однако после завоевания чемпионства Игорь Суркис предложил тренеру продлить действующее соглашение.

На данный момент идут переговоры и обсуждение целей и задач команды.

Также Цыганык сообщил, что Луческу после финала Кубка Украины останется в Киеве для определения работы на сборах.

Напомним, что контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2022 года, однако ранее некоторые источники писали, что тренер может покинуть клуб на мажорной ноте по окончании текущего сезона.