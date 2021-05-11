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Источник: Суркис предложил Луческу продлить контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер взял время на раздумья

Источник: Суркис предложил Луческу продлить контракт

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу не собирается покидать команду.

У тренера еще год контракта с киевским клубом, однако после завоевания чемпионства Игорь Суркис предложил тренеру продлить действующее соглашение.

На данный момент идут переговоры и обсуждение целей и задач команды.

Также Цыганык сообщил, что Луческу после финала Кубка Украины останется в Киеве для определения работы на сборах.

Напомним, что контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до лета 2022 года, однако ранее некоторые источники писали, что тренер может покинуть клуб на мажорной ноте по окончании текущего сезона.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев) Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
11.05.2021 в 20:00
Ну да, узнал что Де Дзерби в Шахте. Есть шансы на дубль.
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Григорий Листопадов
11.05.2021 в 19:50
Может продлить до 2032года
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