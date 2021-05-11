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Цыганык: В случае выхода в УПЛ Металлист 1925 может стать сателлитом Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Второй Мариуполь?

Цыганык: В случае выхода в УПЛ Металлист 1925 может стать сателлитом Шахтера

xsport.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о перспективах "Металлиста 1925" в случае выхода в УПЛ и возможном сотрудничестве с "Шахтером".

"Ярославский не интересуется "Металлистом 1925". Я могу сказать, насколько у меня есть информация...

Так как не будет турнира дублеров, молодые футболисты "Динамо" и "Шахтера" должны где-то набираться практики.

Эти команды пока не заявили составы U-21 в Первую лигу – на сегодня, их не будет там. А качественных футболистов там два-три, у которых есть перспективы заиграть в первой команде.

Так вот, "Динамо" и "Шахтер" находятся в поиске сателлитов, и "Металлист 1925" может стать сателлитом "Шахтера".

Не зря Кривенцов работает, думаю, в следующем сезоне. "Шахтер" больше остальных заинтересован в выходе "Металлиста 1925" в УПЛ, потому что Харьков – красивый город, и судьба клуба – быть постоянным сателлитом в следующем сезоне и на дальнейшие года. Сейчас у меня такая информация.

Заочно известно, что "Шахтер" лоббирует момент возможного выхода "Металлиста 1925" в УПЛ", – сказал Цыганык

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (5)
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Dimoncho (Kharkiv)
11.05.2021 в 21:30
Очередной маразматический вброс от давно прогнившего журналалиста
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+4
0
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c99baf (Харьков)
11.05.2021 в 21:41
Такой вброс цЫгавнюка не оставит его "голодным".
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0
0
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donkrot (Донецк)
11.05.2021 в 21:28
Интересно, если Цыганык с Бурбасом будут вместе придумывать новости и инсайды, до какого маразма они дойдут?
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+4
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.05.2021 в 20:34
Ну и зачем нам такая УПЛ??? Будут отдавать очки без игры,половина команд будут без будущего
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+8
-1
aleks68
11.05.2021 в 20:45
а зачем "кривбасс"?игрушка для зелёного дебила
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+3
-2


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