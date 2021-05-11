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Цыганык: В случае выхода в УПЛ Металлист 1925 может стать сателлитом Шахтера
Второй Мариуполь?
xsport.ua
Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о перспективах "
"Ярославский не интересуется "Металлистом 1925". Я могу сказать, насколько у меня есть информация...
Так как не будет турнира дублеров, молодые футболисты "Динамо" и "Шахтера" должны где-то набираться практики.
Эти команды пока не заявили составы U-21 в Первую лигу – на сегодня, их не будет там. А качественных футболистов там два-три, у которых есть перспективы заиграть в первой команде.
Так вот, "Динамо" и "Шахтер" находятся в поиске сателлитов, и "Металлист 1925" может стать сателлитом "Шахтера".
Не зря Кривенцов работает, думаю, в следующем сезоне. "Шахтер" больше остальных заинтересован в выходе "Металлиста 1925" в УПЛ, потому что Харьков – красивый город, и судьба клуба – быть постоянным сателлитом в следующем сезоне и на дальнейшие года. Сейчас у меня такая информация.
Заочно известно, что "Шахтер" лоббирует момент возможного выхода "Металлиста 1925" в УПЛ", – сказал Цыганык
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