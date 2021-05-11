Цыганык: В случае выхода в УПЛ Металлист 1925 может стать сателлитом Шахтера

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о перспективах " Металлиста 1925 " в случае выхода в УПЛ и возможном сотрудничестве с "Шахтером".

"Ярославский не интересуется "Металлистом 1925". Я могу сказать, насколько у меня есть информация...

Так как не будет турнира дублеров, молодые футболисты "Динамо" и "Шахтера" должны где-то набираться практики.

Эти команды пока не заявили составы U-21 в Первую лигу – на сегодня, их не будет там. А качественных футболистов там два-три, у которых есть перспективы заиграть в первой команде.

Так вот, "Динамо" и "Шахтер" находятся в поиске сателлитов, и "Металлист 1925" может стать сателлитом "Шахтера".

Не зря Кривенцов работает, думаю, в следующем сезоне. "Шахтер" больше остальных заинтересован в выходе "Металлиста 1925" в УПЛ, потому что Харьков – красивый город, и судьба клуба – быть постоянным сателлитом в следующем сезоне и на дальнейшие года. Сейчас у меня такая информация.

Заочно известно, что "Шахтер" лоббирует момент возможного выхода "Металлиста 1925" в УПЛ", – сказал Цыганык