Поворознюк: Через сезон будем ставить задачу попадания в еврокубки

Президент " Ингульца " Александр Поворознюк в эфире ТК Футбол рассказал о целях и задачах команды на ближайшие сезоны.

"Посмотрим, как освоимся в этом сезоне. Думаю, у нас повторится Первая лига. Мы вышли со Второй, немного там поиграли, вылетели назад во Вторую, усилились, пошли на 4-е, 5-е место в Первой лиге. Думаю, все идет по наклонной.

Если мы еще усилимся, наиграем коллектив, будем этот год в хорошей середине, первой десятке. Тогда на следующий сезон мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки", – сказал Поворознюк.