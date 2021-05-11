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Поворознюк: Через сезон будем ставить задачу попадания в еврокубки
Амбициозные планы Ингульца
Президент "
"Посмотрим, как освоимся в этом сезоне. Думаю, у нас повторится Первая лига. Мы вышли со Второй, немного там поиграли, вылетели назад во Вторую, усилились, пошли на 4-е, 5-е место в Первой лиге. Думаю, все идет по наклонной.
Если мы еще усилимся, наиграем коллектив, будем этот год в хорошей середине, первой десятке. Тогда на следующий сезон мы усилимся и будем ставить задачу – еврокубки", – сказал Поворознюк.
Напомним, что свой первыйсезон в УПЛ "Ингулец" закончил на 12-м месте в турнирной таблице.
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