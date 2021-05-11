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Расформирование Миная в планы руководства клуба не входит - СМИ

Премьер-лига
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Закарпатский клуб будет играть в Первой лиге

Расформирование Миная в планы руководства клуба не входит - СМИ

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

В планы клубного руководства "Миная" не входит расформирование команды и теперь она после вылета из УПЛ собирается выступать в Первом дивизионе.

Как сообщает Meta-ratings, такое решение было принято руководством клуба, несмотря на отрицательный результат выступлений в УПЛ и предстоящее разбирательство в КДК по инциденту матча с "Шахтером".

Правда, ощутимых кадровых потерь закарпатцам не избежать, как и урезания бюджета. Уже точно не будут защищать цвета "Миная" Антон Каниболоцкий, Мислав Матич, Александр Снижко, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, у которых закончились контракты с клубом. Вряд ли согласится пойти на резкое снижение зарплаты и Артем Милевский.

Таким образом, в Первой лиге может появиться закарпатское дерби, если к "Минаю" присоединится "Ужгород", который сейчас среди лидеров группы "А" Второй лиги.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
Meta Ratings

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