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Расформирование Миная в планы руководства клуба не входит - СМИ
Закарпатский клуб будет играть в Первой лиге
Фото - Олександр Приходько
В планы клубного руководства "
Как сообщает Meta-ratings, такое решение было принято руководством клуба, несмотря на отрицательный результат выступлений в УПЛ и предстоящее разбирательство в КДК по
Правда, ощутимых кадровых потерь закарпатцам не избежать, как и урезания бюджета. Уже точно не будут защищать цвета "Миная" Антон Каниболоцкий, Мислав Матич, Александр Снижко, Андрей Ткачук, Денис Кожанов, у которых закончились контракты с клубом. Вряд ли согласится пойти на резкое снижение зарплаты и Артем Милевский.
Таким образом, в Первой лиге может появиться закарпатское дерби, если к "Минаю" присоединится "Ужгород", который сейчас среди лидеров группы "А" Второй лиги.
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