УПЛ объявила о планах по созданию киберфутбольной лиги

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о планах по созданию украинской киберфутбольной лиги.

- Сегодня было проведено рабочее заседание с представителями УАФ, а именно — c ассоциацией электронного футбола. Мы договорились о создании полноценной лиги. Скоро нам предстоит еще одна встреча, а до того момента мы займемся созданием регламента, определимся с форматом и календарем. Когда всё это будет готово, мы согласуем оставшиеся моменты и затем обратимся к клубам УПЛ с конкретным предложением.

- Это случится в обозримом будущем?

- Уже в июне.

- Почему это будет интересно клубам?

- У нас есть опыт проведения киберфутбольных турниров. В 2019 году многие клубы приняли участие в турнире и все остались довольны. Турнир оставил хорошее послевкусие. Клубы не понесли абсолютно никаких затрат и даже немного заработали. Сам турнир окупился за счет спонсорского контракта.