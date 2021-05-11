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УПЛ объявила о планах по созданию киберфутбольной лиги
Лига может появиться уже в следующем сезоне
ФИФА
Исполнительный директор
- Сегодня было проведено рабочее заседание с представителями УАФ, а именно — c ассоциацией электронного футбола. Мы договорились о создании полноценной лиги. Скоро нам предстоит еще одна встреча, а до того момента мы займемся созданием регламента, определимся с форматом и календарем. Когда всё это будет готово, мы согласуем оставшиеся моменты и затем обратимся к клубам УПЛ с конкретным предложением.
- Это случится в обозримом будущем?
- Уже в июне.
- Почему это будет интересно клубам?
- У нас есть опыт проведения киберфутбольных турниров. В 2019 году многие клубы приняли участие в турнире и все остались довольны. Турнир оставил хорошее послевкусие. Клубы не понесли абсолютно никаких затрат и даже немного заработали. Сам турнир окупился за счет спонсорского контракта.
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