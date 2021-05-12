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Александрия ушла в бессрочный отпуск
Александрийцы завершили сезон на девятом месте
Фото: ФК Александрия
"Александрия", не сумев по итогам чемпионата пробиться в еврокубки, бессрочно ушла в отпуск.
По информации Meta-ratings, день выхода команды из отпуска футболистам не объявляли, поскольку пока еще главный тренер команды Владимир Шаран должен встретиться с президентом клуба Сергеем Кузьменко, после которой станет ясен план подготовки коллектива к новому сезону.
Перед завершением чемпионата также не обсуждалось, продлят ли контракты с "Александрией" семь футболистов, которые истекают 30 июня. Среди тех, кто может покинуть команду - Юрий Панькив, Павел Пашаев, Дмитрий Гречишкин, Артем Гордиенко, Евгений Банада, Валерий Лучкевич и Артем Ситало.
Окончательное решение о судьбе этих футболистов будет приниматься позднее, возможно, уже новым главным тренером александрийцев.
Напомним, что "Александрия" в чемпионате УПЛ финишировала на девятом месте, набрав 29 очков.
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