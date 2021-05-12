Восемь футболистов могут покинуть Рух свободными агентами

В межсезонье львовяне могут недосчитаться ряда основных исполнителей.

Летом истекают контракты с "Рухом" у таких футболистов, как Александр Бандура, Максим Белый, Роман Гагун, Святослав Козловский, Юрий Копына, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин и Рагнар Сигурдссон.

Также подходит к концу срок арендного соглашения с Давидом Зецем. Права на словенского защитника принадлежат "Бенфике".

Напомним, что ранее сообщалось, что Рагнар Сигурдссон покинет львовскую команду. "Рух" в чемпионате УПЛ финишировал на десятом месте, набрав 28 очков.