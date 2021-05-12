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Восемь футболистов могут покинуть Рух свободными агентами

Премьер-лига
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Летом у игроков истекают контракты

Восемь футболистов могут покинуть Рух свободными агентами

fcrukh.com

Новина українською

В межсезонье львовяне могут недосчитаться ряда основных исполнителей.

Летом истекают контракты с "Рухом" у таких футболистов, как Александр Бандура, Максим Белый, Роман Гагун, Святослав Козловский, Юрий Копына, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин и Рагнар Сигурдссон.

Также подходит к концу срок арендного соглашения с Давидом Зецем. Права на словенского защитника принадлежат "Бенфике".

Напомним, что ранее сообщалось, что Рагнар Сигурдссон покинет львовскую команду. "Рух" в чемпионате УПЛ финишировал на десятом месте, набрав 28 очков.

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В статье: Александр Бандура Ярослав Мартынюк Рагнар Сигурдссон Максим Белый Рух (Львов) Святослав Козловский Юрий Копына Ростислав Русин Давид Зец Роман Гагун
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