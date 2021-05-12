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Днепр-1 готов отпустить вратарей в другие клубы
Из отпуска команда планирует выйти 15 июня
Днепровский "Днепр-1" ушел в отпуск, после которого в команде Игора Йовичевича могут произойти кадровые изменения.
По информации Meta-ratings, днепровский клуб рассчитывает в межсезонье выкупить у хорватского "Динамо" Марио Чуже, который провел минувший сезон в днепровском клубе на правах аренды. Если клубы не сойдутся в цене, "Днепр-1" предпримет попытку продлить аренду хорвата еще на полгода.
Также Игор Йовичевич хотел бы оставить в команде бразильского защитника Дугласа и ранее арендованных у киевского "Динамо" Владислава Дубинчака и Сергея Булецу. Планирует "Днепр-1" также вступить в переговоры с "Шахтером" по поводу выкупа у "горняков" Александра Пихаленка.
Что касается потерь, то кроме Алексея Хобленко, команду может покинуть бразилец Тейлор, который получил предложение остаться в днепровской команде, но также рассматривает другие варианты продолжения карьеры.
Также "Днепр-1" готов отпустить в другие клубы вратарей Заури Мазарадзе и Богдана Сарнавского.
Уже после ухода в отпуск "Днепр-1" начал выплачивать задолженности по зарплате, которая насчитывалась четыре месяца. Из отпуска команда планирует выйти 15 июня.
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