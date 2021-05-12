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СМИ: Динамо отказало СК Днепр-1 в аренде своего игрока на следующий сезон

Премьер-лига
(3 голосов)

21-летний футболист останется в киевском клубе

СМИ: Динамо отказало СК Днепр-1 в аренде своего игрока на следующий сезон

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

"Днепр-1" планировал арендовать нападающего "Динамо" Владислава Супрягу на следующий сезон. Однако киевляне отказали днепровскому клубу. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.

Супряга перешел в "Динамо" из "Днепра-1" в августе 2018 года. Форвард не сумел закрепиться в первой команде киевлян и летом 2019 года вернулся в днепровский клуб на правах годичной аренды.

Напомним, что сезон 2020/21 Владислав провел за "бело-синих". На счету 21-летнего футболиста за "Динамо" во всех турнирах три гола и пять голевых передач в 31 матче.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык СК Днепр-1 Владислав Супряга
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Комментарии (6)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.05.2021 в 12:02
А если бы перешёл в Аякс,то сейчас бы его хотели вместо Холанда все топ клубы....ой это я о чём....))))
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usovvictor (Kharkov)
12.05.2021 в 12:03
...если бы пахал, но характер и харизма не соответствует....
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usovvictor (Kharkov)
12.05.2021 в 11:45
...клуб хочет выжать все из этого состава, в т.ч. не давая составляющую конкуренцию другим, потенциальным противникам. Неизвестно еще как выстрелит Днепр1, да и Луческу уперся в Супрягу, подавая сигнал Суркису, что за него еще можно получить и обкатать, ...настырный какой... Правда Супряга - это скрытый "тайсон", не желающий в полную меру работать над собой, в Днепре ему вольготно было без особой конкуренции, то и рвется... Суркис оборвал "желания", заиграв в "хотелки" на продажу, "дед" свою линию ведет уперто, видя его на тренировках в игре. Интересы 3-х в басне "рак лебедь и щука" - похвально..., правда сам Супряга от этого не страдает, ...- флегматик, что с него взять...
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Maugli (Джунгли Африки)
12.05.2021 в 10:35
Продайте его хоть куда нибудь!!!
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Serega1111 (Киев)
12.05.2021 в 10:30
Лавку кем-то же надо заполнять
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Litb@rski (Кёльн)
12.05.2021 в 10:52
Так Кулача берут вроде...
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