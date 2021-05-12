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СМИ: Динамо отказало СК Днепр-1 в аренде своего игрока на следующий сезон
21-летний футболист останется в киевском клубе
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
"Днепр-1" планировал арендовать нападающего "Динамо" Владислава Супрягу на следующий сезон. Однако киевляне отказали днепровскому клубу. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Цыганык.
Супряга перешел в "Динамо" из "Днепра-1" в августе 2018 года. Форвард не сумел закрепиться в первой команде киевлян и летом 2019 года вернулся в днепровский клуб на правах годичной аренды.
Напомним, что сезон 2020/21 Владислав провел за "бело-синих". На счету 21-летнего футболиста за "Динамо" во всех турнирах три гола и пять голевых передач в 31 матче.
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