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Президент ФИФА в письме Павелко поздравил с чемпионством Динамо
Инфантино рад достижению киевского клуба
Президент ФИФА Джанни Инфантино прислал письмо главе УАФ и члену исполкома УЕФА Андрею Павелко с просьбой поздравить "Динамо" с чемпионством.
"Уважаемый господин президент.
Позвольте мне поздравить "Динамо" с чемпионством Украины-2020/2021.
Этот титул, несомненно, является результатом упорного труда, страсти и преданности, и каждый в клубе может гордиться этим важным достижением.
Буду благодарен, если вы сможете передать мои поздравления всем причастным к этому успеху. Я призываю их продолжать работать и дальше с таким же командным духом, страстью и решительностью.
От имени международной футбольной общественности я, наконец, воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас и вашу ассоциацию за весомый вклад в развитие и процветание футбола в Украине, в вашем регионе и во всем мире.
С нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время", – сказано в письме Инфантино.
Фото: УАФ
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