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Президент ФИФА в письме Павелко поздравил с чемпионством Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Инфантино рад достижению киевского клуба

Президент ФИФА в письме Павелко поздравил с чемпионством Динамо

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино прислал письмо главе УАФ и члену исполкома УЕФА Андрею Павелко с просьбой поздравить "Динамо" с чемпионством.

"Уважаемый господин президент.

Позвольте мне поздравить "Динамо" с чемпионством Украины-2020/2021.

Этот титул, несомненно, является результатом упорного труда, страсти и преданности, и каждый в клубе может гордиться этим важным достижением.

Буду благодарен, если вы сможете передать мои поздравления всем причастным к этому успеху. Я призываю их продолжать работать и дальше с таким же командным духом, страстью и решительностью.

От имени международной футбольной общественности я, наконец, воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас и вашу ассоциацию за весомый вклад в развитие и процветание футбола в Украине, в вашем регионе и во всем мире.

С нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время", – сказано в письме Инфантино.

Президент ФИФА в письме Павелко поздравил с чемпионством Динамо - изображение 1

Фото: УАФ

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА Андрей Павелко Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.05.2021 в 13:42
Президент ФІФА з приводу київського Динамо гарно протролив Павелка - того, хто все робив можливе і неможливе, щоб Динамо не стало чемпіоном, але потуга динамівців виявилась настільки великою, що нічого не допомогло Павелку виконати замовлення свого Хазяїна, величного як чадний Терикон.
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