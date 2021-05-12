Президент ФИФА в письме Павелко поздравил с чемпионством Динамо

Президент ФИФА Джанни Инфантино прислал письмо главе УАФ и члену исполкома УЕФА Андрею Павелко с просьбой поздравить "Динамо" с чемпионством.

"Уважаемый господин президент.

Позвольте мне поздравить "Динамо" с чемпионством Украины-2020/2021.

Этот титул, несомненно, является результатом упорного труда, страсти и преданности, и каждый в клубе может гордиться этим важным достижением.

Буду благодарен, если вы сможете передать мои поздравления всем причастным к этому успеху. Я призываю их продолжать работать и дальше с таким же командным духом, страстью и решительностью.

От имени международной футбольной общественности я, наконец, воспользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить вас и вашу ассоциацию за весомый вклад в развитие и процветание футбола в Украине, в вашем регионе и во всем мире.

С нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время", – сказано в письме Инфантино.